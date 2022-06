Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tom Hanks jest w trakcie trasy promującej film "Elvis". Aktor wcielił się w rolę manedżera króla rock and rolla, pułkownika Toma Parkera. Obsada była już w Cannes oraz Australii. W każdym miejscu, gdzie się pojawia, czekają na niego fani czekający na autograf i zdjęcie z idolem. Podobnie było w Nowym Jorku, gdzie aktor spędzał wieczór z żoną, Ritą Wilson w jednej z restauracji. Kiedy małżeństwo wychodziło z lokalu i zmierzało do samochodu, wokół nich zebrał się tłum ludzi. Doszło do nieprzyjemnego incydentu, w którym ucierpiała żona aktora.

Żona Toma Hanksa potknęła się przez tłum fanów. Z ust aktora padły wulgarne słowa

Do sieci trafiło nagranie, na którym Tom Hanks razem z żoną Ritą Wilson zmierzają do podstawionych samochodów. Za nimi podąża tłum fanów, którzy zapewne czekali na aktorską parę, aby poprosić o autograf i zdjęcie. W pewnym momencie ludzie byli dosłownie na plecach Hanksa i Wilson, przez co aktorka potknęła się, a z jej ust słychać: "Ludzie, stójcie". Cała ta sytuacja zdenerwowała Hanksa, który odwrócił się do tłumu i krzyknął:

K***a, cofnijcie się. Nie podchodźcie do mojej żony.

Mina Toma Hanksa mówi wszystko. Cała ta sytuacja bardzo go rozwścieczyła. Aktor ogólnie jest spokojny i ma opinię miłej osoby i z poczuciem humoru. Ostatnio wkradł się na ślub dwóch kobiet, pogratulował i udzielił małżeńskiej rady. Na nagraniu słychać, jak kilka osób przeprasza Hanksa za zaistniałą sytuację.

Kolejny hollywoodzki aktor traci nerwy, kiedy w grę wchodzi jego żona. Z pewnością wszyscy pamiętają, jak Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka podczas gali Oscarów, ponieważ komik zażartował z jego żony. W tym przypadku doszło jednak do przemocy fizycznej.

