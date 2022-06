Więcej artykułów na temat ślubów dzieci znanych i lubianych przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Wojciech Modest Amaro miał ostatnio powód do świętowania. Jego córka Zuzanna wzięła ślub, a poruszony restaurator odprowadził ją do ołtarza. Wszystko zostało zarejestrowane na relacji na Instagramie. Trzeba przyznać, że ceremonia wyglądała bajkowo.

Wojciech Modest Amaro wzruszony odprowadza córkę do ołtarza. To ujęcie skradnie wam serce

Wojciech Modest Amaro razem z Agnieszką Amaro tworzą udany związek od wielu lat. Para na co dzień nie pokazuje się zbyt często i starannie wybierają wydarzenia, na których się pojawiają. Razem wychowują czwórkę dzieci, dwóch synów: Nicolasa i Gabriela oraz córki z poprzedniego związku żony: Karolinę i Zuzannę. To właśnie jedna z nich, Zuzanna, wyszła niedawno za mąż. Wojciech Modest Amaro doznał sporego zaszczytu, ponieważ mógł odprowadzić córkę do ołtarza.

Wojciech Modest Amaro Instagram / Wojciech Modest Amaro screen

Restaurator na tę rodzinną okazję wybrał idealnie skrojony garnitur w granatowym kolorze. Największe jednak wrażenie wzbudził welon panny młodej - spektakularny z naszywanymi perłami. Wyglądał naprawdę imponująco.

Wojciech Modest Amaro - córka Instagram / @amaroaga screen

Kreacja z głębokim dekoltem także mogła zaskoczyć gości, ponieważ nie każda panna młoda zdecydowałaby się na tak odważne wycięcie w tym dniu. Uwagę przyciąga także ciekawe upięcie materiału, tworzące z materiału tzw. "łódkę". Mimo tej niekonwencjonalnej sukni córka Agnieszki Amaro wyglądała pięknie, a eleganckie perły dopełniły wysublimowaną kreację i nadały całości wytrawnego charakteru.