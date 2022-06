Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Ewa Farna to jedna z tych wokalistek, która pełną sukcesów karierę zarówno w Polsce, jak i Czechach łączy z udanym życiem prywatnym. Na początku czerwca 2019 roku wraz z mężem Martinem Chobotem przywitali na świecie pierwsze dziecko, syna Artura, z kolei w marcu artystka urodziła córkę Ellę. Urokami macierzyństwa podzieliła się z fanami za pośrednictwem Instagrama, publikując nowe nagranie.

Zobacz wideo Ewa Farna podcina włosy w środku nocy

Ewa Farna udostępniła nowe nagranie z córką. Śpiewa jej piosenki Alicii Keys

Macierzyństwo przynosi Ewie Farnej mnóstwo radości, piosenkarka wielokrotnie podkreślała bowiem, że doskonale odnajduje się w roli żony i matki. Jest także aktywna w mediach społecznościowych, za pomocą których utrzymuje kontakt z rzeszą wiernych fanów. Na najnowszym opublikowanym nagraniu pokazała uroczą chwilę spędzoną z dzieckiem.

Ewa Farna pokazała się pierwszy raz po urodzeniu córki. Zdobyła czeskiego Anioła

Na filmiku widzimy wokalistkę uczesaną w dwa długie, grube warkocze, śpiewającą ubranej w różowe śpioszki córce piosenkę innej znanej piosenkarki. Nagranie opatrzyła podpisem:

Alicię Keys wg mnie trzeba puszczać (albo śpiewać) następnej generacji. Co za piosenki.

W komentarzach szybko pojawiło się mnóstwo komplementów od osób, które doceniły talent wokalny artystki:

Oj jak pięknie!

Jak ja to lubię... wciąż zachwycasz. Pięknie. Wszystkiego dobrego dla was.

Co za wykonanie, Ewa. Wow! Czujesz te klimaty. Nagraj taką płytę, och, jak miło by się słuchało.

Farna żartuje ze swoich piersi po porodzie. Sześć lat temu wyglądały inaczej

A wam jak się podoba jej wersja utworu "If I Ain't Got You"?