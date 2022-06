Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aleksandra Żebrowska jest w ósmej ciąży, jednak ze względu na to, że kilka razy poroniła, wyczekuje właśnie czwartego dziecka. Do tej pory z Michałem Żebrowskim doczekała się trzech synów. W mediach jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o tym, jakiej płci będzie kolejna pociecha.

Informator Pudelka podawał, że niebawem celebrytka powita na świecie chłopca. Żebrowska oficjalnie poinformowała o płci. Informator się mylił.

Aleksandra Żebrowska zdradza płeć czwartego dziecka

Na Instagramie żony Michała Żebrowskiego pojawił się osobliwy wpis, w którym podziękowała za wszelkie propozycje imion. Już wcześniej zdementowała plotki na temat płci dziecka, a teraz postanowiła zrobić to drugi raz. W lokalizacji postu ukazał się napis "It's a girl" co oznacza, że już lada dzień Aleksandra Żebrowska doczeka się upragnionej córki.

Póki co małżeństwo stoi przed trudnym wyborem. Muszą jeszcze wybrać imię, które będzie nosić dziewczynka. Mają kilka warunków.

Dziękujemy za wszystkie propozycje imion! Niestety, większość odpada (w tym popularna Helena), musimy bowiem wybrać imię, które mojemu mężowi z nikim nie kojarzy się nazbyt dobrze (ani nazbyt źle). Sprawa jest skomplikowana, bo jak wiadomo, w czasach młodości, Michał też był niezłym dupkiem, czy tam dupiarzem - informowała Aleksandra Żebrowska.

Aleksandra Żebrowska pokazuje rozstępy i odpowiada na intymne pytania

Znany jest przybliżony termin porodu Aleksandry Żebrowskiej

W kwietniu Aleksandra Żebrowska wyznała, że dwa miesiące wcześniej odstawiła Feliksa od karmienia piersią. Przy okazji zdradziła, że czeka ją pół roku przerwy, co wskazuje na to, że córka Michała Żebrowskiego przyjdzie na świat na przełomie września i października.