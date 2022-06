Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kariera Oliwii Bieniuk na przestrzeni ostatnich lat rozwija się w szybkim tempie. Nastolatka ma na koncie między innymi udział w "Tańcu z Gwiazdami". Oprócz tego cieszy się dużą sympatią fanów, z którymi utrzymuje stały kontakt na Instagramie. Teraz zdradziła kolejne życiowe plany.

Obecnie celebrytka skupia się na sobie i przygotowuje się do ważnych egzaminów. Planuje aplikować do szkoły aktorskiej, co jest nie lada wyzwaniem. Wiadomo już, że studia rozpocznie poza miastem rodzinnym.

Oliwia Bieniuk wyprowadza się z domu rodzinnego

Oliwia Bieniuk zorganizowała Q&A, podczas którego fani zasypali ją pytaniami. Byli ciekawi jej planów na przyszłość. Do tej pory mieszkała w Trójmieście, gdzie się urodziła. W życiu każdego młodego człowieka przychodzi czas na zmiany, które zbliżają się wielkimi krokami. Fani pytali, czy celebrytka zamieszka na studiach sama.

Córka Anny Przybylskiej wyznała, że planuje przeprowadzić się do Warszawy i rozpocząć studia w szkole aktorskiej. Zadbała już o to, aby nie czuć się samotnie w stolicy. Zamieszka z przyjaciółką.

Tak, od końca września będę mieszkać w Warszawie z psiapsi - wyznała.

Padło również pytanie o to, czy Oliwia Bieniuk nie boi się tak dużej zmiany. Wyznała, że trochę tak jest, jednak liczy, że sobie poradzi. Zapewniała także, że jest asertywna i umie postawić granice. Dzięki temu wie, że nie pochłonie ją imprezowy styl życia.

Troszkę tak, nowe otoczenie i znajomości, mam nadzieje, że sobie poradzę i Warszawa nie będzie mnie przytłaczać.

Trzymamy kciuki za nowy etap w życiu Oliwii Bieniuk.

