Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Fani Ryana Goslinga oszaleli na widok nowych zdjęć aktora. Jest niemalże nie do poznania, a to wszystko dzięki metamorfozie, którą przeszedł dla roli w nowym filmie "Barbie", w którym wystąpi u boku Margot Robbie. Przed przyszłoroczną premierą Warner Bros opublikował kilka promocyjnych kadrów.

Zobacz wideo Sympatyczni i utalentowani Kanadyjczycy. Kto oprócz dwóch Ryanów?

Dom Ewy Wachowicz powstał w cztery miesiące! Widoki i przytulne wnętrza robią wrażenie

Ryan Gosling jako Ken. Blond włosy, opalenizna i wysportowana sylwetka

Na zdjęciu udostępnionym przez Warner Bros Ryan Gosling stoi na jasnoróżowym tle i prezentuje charakterystyczne dla Kena platynowe włosy. Pozuje w jasnym denimowym zestawie - rozpiętej kamizelce i dopasowanych dżinsach, co dodatkowo eksponuje jego nienaturalną opaleniznę i wysportowaną sylwetkę. Widzimy też białe bokserki z naszytym napisem "KEN". Metamorfoza aktora podzieliła fanów. Jedni w komentarzach twierdzą, że Gosling to Ken idealny, inni, że przemiana wyszła sztucznie.

Premierę filmu "Barbie" zapowiedziano podczas CinemaCon w Las Vegas. Film trafi do kin 21 lipca 2023 roku. Poznamy wówczas historię Barbie, która zostaje wygnana z Barbielandu za to, że nie jest doskonała. Dopiero po ucieczce poznaje, czym jest prawdziwe życie. W rozmowie z "Variety" Margot Robbie, tłumaczyła, że nowa produkcja zachęca do tego, aby nie bazować na skojarzeniach o Barbie. Aktorka chce, by film wniósł w życie młodych ludzi trochę pozytywnej energii.

Robert Lewandowski na nowych zdjęciach z córkami. Długo na niego czekały. "Tata wrócił"

Przypomnijmy, że Ryan Gosling zaczął karierę aktorską na początku lat 90. Wcielił się w postać Herkulesa w serialu "Młody Herkules", po czym posypały się kolejne propozycje. Zagrał m.in. w "Pamiętniku", "Drive", "La La Land" czy popularnej komedii "Kocha, lubi, szanuje". Prywatnie serce aktora od dawna jest zajęte. W 2011 roku związał się z aktorką Evą Mendes. Para ma dwie córki: Esmeraldę Amandę-Lee.