Katie Holmes wybrała się na premierę filmu "Alone Together", w którym wcieliła się w postać June. Pokaz był jednym z wydarzeń trwającego właśnie w Nowym Jorku Festiwalu Filmowego Tribeca. Na czerwonym dywanie nie pojawiła się jednak sama, towarzyszył jej o dziesięć lat młodszy partner. Para obejmowała się i trzymała za ręce, radośnie pozując do zdjęć. Katie wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. Kim jest mężczyzna, który wywołał szeroki uśmiech na jej twarzy?

Katie Holmes zakochała się w znanym muzyku

Nowy wybranek Katie Holmes to o dziesięć lat młodszy producent muzyczny Bobby Wooten III - postać bardzo dobrze znana wśród gwiazd, sam był nawet nominowany do kultowej nagrody Grammy. To nie pierwsze wspólne wyjście pary. W kwietniu paparazzi przyłapali zakochanych, gdy całowali się w metrze, podczas romantycznego wypadu do muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.

Katie Holmes znów jest szczęśliwa. Fani zachwyceni

Po publikacji zdjęć z gali, fani aktorki nie mogli powstrzymać się od komentarzy. Sukienka, w której Holmes pojawiła się na gali, została skrytykowana. Na czerwonym dywanie aktorka postawiła na dzierganą kreację marki Chloe, którą nazwano "kuchenną ścierką i obrusem w jednym". Sukienka i tak straciła na znaczeniu w porównaniu z promiennym wyglądem Holmes, która wydawała się być bardzo szczęśliwa.

Wybór sukienki niezbyt fortunny, ale to wszystko i tak przebija jej radość i uśmiech.

Wygląda na szczęśliwą. Jest śliczna i młoda, ale potrzebuje nowego stylisty.

Ale promienieje! Wszystko dzięki niemu - czytam w komentarzach pod zdjęciem.

Katie Holmes i jej romanse po rozstaniu z Tomem Cruisem

Katie Holmes wielokrotnie próbowała ułożyć sobie życie po traumatycznym związku z Tomem Cruisem. Przez sześć lat spotykała się z Jamiem Foxxem, ale ta relacja także zakończyła się spektakularną porażką. Aktor podobno nagle rzucił Holmes, a ona dowiedziała się o tym dopiero po fakcie od osób trzecich.

Aktorka spotykała się też m.in. z nowojorskim kucharzem Emilio Vitolo, z którym często była przyłapywana przez paparazzi na pocałunkach. Niestety, żaden ze związków nie przetrwał i wydaje się, że dopiero teraz znalazła prawdziwe szczęście.

