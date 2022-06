Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sara James zachwyciła jurorów "America's got talent" tak bardzo, że już w pierwszym etapie zapewnili jej bezpośredni awans do półfinału programu. Wzruszona piosenkarka nie mogła w to uwierzyć. Emocje wzięły górę również u jej mamy, która po chwili pojawiła się na scenie i przytuliła ukochaną córkę. Arleta Dancewicz wyznała na Instagramie, co czuła w tamtej chwili.

Mama Sary James mówi o wzruszeniu w trakcie występu córki

Arleta Dancewicz opublikowała na Instagramie serię kilku zdjęć zza kulis programu. Na pierwszym widzimy ją u boku córki, Simona Cowella oraz Terry'ego Crewsa, który jest prowadzącym "America's got talent". Kolejna fotografia przedstawia młodą piosenkarkę wtuloną do swojej mamy na scenie, tuż po ogłoszeniu awansu do finału. Arleta w opisie posta zdradziła, jakie emocje towarzyszyły jej w tym momencie.

Czas na kilka słów ode mnie. Brak mi słów. To było jak sen, marzenie, które się spełniło i spełnia. Cieszę się, że inni dostrzegli w Sarci to, co ja zawsze widziałam.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci prześcigają się w składanych gratulacjach.

Kochana, gratuluję utalentowanej córki. Jest cudna. Mega dumni jesteśmy z naszej Sary.

To było cudowne. za każdym razem mam dreszcze, gdy oglądam po raz kolejny ten występ.

Popłakałam się. Cudownie, pięknie zaśpiewała.

Niektórzy zwrócili uwagę też na trzecie udostępnione zdjęcie, które zapewne pokazuje Arletę i Sarę tuż przed występem. Widzimy na nim napięcie i podekscytowanie tym, co zaraz się wydarzy.

