Więcej informacji i ciekawostek na temat modelingu plus size znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

REKLAMA

Piotr Adamski, słynny "polski hydraulik", wrócił do mediów po wieloletniej przerwie. Mężczyzna po 17 latach nieobecności pojawił się w programie "Dzień dobry TVN" i opowiedział, jakie ma plany zawodowe na najbliższą przyszłość. Sporo przytył i stał się modelem plus size. Zobacz jego metamorfozę.

Zobacz wideo Bartosz Kurek o koronawirusie: Nie słuchajmy blogerów, modelek, gwiazd

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Piotr Adamski wrócił do fotomodelingu. Nadal zachwyca świetną formą

W 2005 r. Piotr Adamski zasłynął występem w akcji Polskiej Organizacji Turystycznej, która miała na celu sprawić, by Francuzi nie postrzegali Polaków jako taniej siły roboczej w ich kraju. Kampania reklamowa cieszyła się dużym powodzeniem w naszym kraju i na świecie. Sprawiła, że przed młodym, wówczas 21-letnim mężczyzną, otworzyły się drzwi do kariery. Pisały o nim m.in. : "Liberation", "Financial Times" czy "Corriere della Sera". Później poszło już z górki, aktor wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami" i pojawiał się jako model na wybiegach. Z czasem postanowił zmienić branże, a teraz wrócił do zawodu modela.

Mężczyzna przytył przez ostatnie lata nieobecności medialnej 40 kilogramów, ponieważ nie pracował w zawodzie. Przyznał w rozmowie z Mateuszem Hładkim w "Dzień dobry TVN":

Przez te lata wygląd nie był mi potrzebny do zarobkowania. Wcześniej, żeby wyglądać tak, jak wyglądałem, robiłem dwa treningi dziennie, to był ogrom pracy. Zawsze miałem tendencję, żeby rosnąć. Potem były momenty, że nie trenowałem, miałem przerwę.

Teraz wraca ze zdwojoną siłą i pokazuje, że bez względu na wagę można wyglądać atrakcyjnie i seksownie.

W celu obejrzenia nowych i starych zdjęć Piotra Adamskiego sprawdź naszą galerię na górze strony.

Podoba wam się "nowa wersja" polskiego hydraulika?