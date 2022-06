Więcej informacji o Barbarze Kurdej-Szatan znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

REKLAMA

Barbara Kurdej-Szatan obecnie nie ma najlepszej passy. Echa afery, której aktorka stała się antybohaterką, ciągle nie milkną. Ostatnio do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko gwieździe - chodzi oczywiście o sprawę emocjonalnego wpisu, w którym obraziła strażników granicznych. W tym trudnym czasie Barbarę Kurdej-Szatan wspiera rodzina.

Zobacz wideo podkłada głos?? Dziś premiera nowej bajki "Santiago z mórz",

Syn Barbary Kurdej-Szatan ma temperament. Aktorka pokazała zabawne zdjęcie. "Słodki ten foch"

Aktorka chętnie pokazuje kadry z życia prywatnego. Kurdej-Szatan wolny czas spędza u boku męża i dzieci. Najmłodsza pociecha artystki niedługo skończy dwa lata. Chłopiec zaczął już wyraźnie artykułować swoje potrzeby, a po nagraniach widzimy, że temperament odziedziczył po mamie. Na najnowszym zdjęciu gwiazda pokazuje, że Henryk potrafi odmówić posłuszeństwa - siada wtedy na środku chodnika z nisko opuszczoną głową.

Obserwatorzy nie ukrywają, że rozgniewany Henryk wygląda bardzo słodko. Pod postem znajdziemy mnóstwo komentarzy.

Foch to foch. Synek przecudny, słodziak, to focha można wybaczyć. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinkę.

Kryzys, zmęczenie materiału.

Słodki ten foch - czytamy.

Barbara Kurdej-Szatan ma dwoje dzieci. Córka niedawno przystąpiła do komunii. Hanna ma już za sobą pierwszy angaż do poważnej produkcji - podkładała głos do bajki "Santiago z mórz". Wszystko więc wskazuje na to, że dziewczynka zamierza iść w ślady znanych rodziców. A co z Heniem? To się okaże.