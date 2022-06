Co dzieje się z Piotrem Kraśko? Nie poprowadzi "Faktów"

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Za Piotrem Kraśko bardzo trudne dni. Najpierw serwis TVP Info podał, że dziennikarz przez cztery lata nie składał deklaracji PIT i VAT oraz nie płacił podatków (prezenter wydał już oczywiście w tej sprawie oświadczenie). Natomiast 14 czerwca do mediów niespodziewanie trafiła informacja o pogorszeniu się jego stanu zdrowia. Jak podał Pudelek, Piotr Kraśko trafił do szpitala. Teraz okazuje się, że 50-latek w najbliższym czasie nie wróci do pracy.

Piotr Kraśko szybko nie wróci do prowadzenia "Faktów"

Piotr Kraśko miał znaleźć się w szpitalu w związku z problemami z ciśnieniem. Teraz Fakt.pl podaje, że dziennikarz prędko nie opuści placówki. Ma przechodzić specjalistyczne badania, które mu to uniemożliwiają. Według portalu nie ma możliwości, by 50-latek w najbliższych dniach poprowadził "Fakty".

Przypomnijmy, po nagłośnieniu przez TVP Info afery z udziałem Piotra Kraśki, dziennikarz wydał oświadczenie w mediach społecznościowych.

Wszystkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym pięć lat temu. Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst. Jeśli TVP Info uznało za rzecz ważną sprawdzenie, czy nie było zaległości w podatkach i jaki jest stan finansów obywatela, który nie pełni żadnych funkcji państwowych, to może dołoży też starań o podobną wiedzę w odniesieniu nie do przeszłości, a teraźniejszości najważniejszych osób w państwie. Chyba że w odniesieniu do obywatela tajemnica skarbowa nie istnieje, a w odniesieniu do rządzących jak najbardziej.

Wokół Piotra Kraśki zbierały się też ciemne chmury w związku z inną sprawą. 19 sierpnia 2016 roku w miejscowości Myszyniec dziennikarz został zatrzymany do rutynowej kontroli. Okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, bo te zostały mu odebrane w 2014 roku. Teraz prokurator chce skazać gwiazdę polskich mediów bez rozprawy. Na Kraśkę ma zostać nałożony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na rok.

