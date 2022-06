Więcej informacji i ciekawostek ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sara James reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Teraz zapragnęła podbić Amerykę. Wystąpiła w "America's Got Talent" i oczarowała jurorów do tego stopnia, że w pierwszym etapie zapewnili jej bezpośredni awans do półfinału programu. Teraz wokalistka, po swoim występie, które na YouTubie obejrzało już setki tysięcy ludzi, udzieliła pierwszego wywiadu.

James w amerykańskim "Mam talent"! Cowell wcisnął złoty przycisk

Sara James zakochała się w Stanach Zjednoczonych

Muzycznym talentem Polki zachwyceni są zarówno jurorzy, jak i widzowie amerykańskiej wersji "Mam talent". Na popis nastolatki zwróciły uwagę zagraniczne media. Portal People porozmawiał z Sarą, która nie ukrywała, że wciąż jest bardzo rozemocjonowana.

Szczerze, brak mi słów. Kiedy myślę o tym, co się stało, dosłownie się trzęsę. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i się stało. To prawdziwe szaleństwo.

Wokalistka dodała również, że zakochała się w Stanach Zjednoczonych i pragnie tam zamieszkać.

W Ameryce marzenia się spełniają. To niesamowite. Simon uczynił tę podróż do Ameryki tak cudowną, a Ameryka naprawdę jest piękna, szczerze mówiąc. Zakochałam się i chcę tu mieszkać, ale to był tak niesamowity moment, kiedy o tym myślę, chcę mi się płakać.

Polka wyznała, że nie może doczekać się kolejnego występu w programie.

Jestem podekscytowana powrotem na scenę i pokazaniem jurorom wszystkiego, co najlepsze.

Przypomnijmy, że Sara James zaśpiewała piosenkę Billie Eilish "Lovely", a w lutym 2021 roku wygrała czwartą edycję polskiej wersji "The Voice Kids".

