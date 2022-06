Więcej na temat gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Kilka dni temu na ekrany kin na całym świecie trafił długo wyczekiwany film "Elvis". W tytułową rolę wcielił się Austin Butler, a w roli managera, Toma Parkera, możemy zobaczyć Toma Hanksa. Produkcja zbiera coraz lepsze recenzje, a twórcy latają po świecie, aby jeszcze bardziej wypromować dzieło. Niedawno cała ekipa z Austinem Butlerem i Tomem Hanskem na czele wyleciała do Australii. Podczas jednego ze spotkań, wszyscy patrzyli na ręce Hanksa. Byli zaniepokojeni.

Zobacz wideo Nie tylko George Clooney! Ci aktorzy zaczynali swoją karierę od seriali

Tom Hanks nie mógł kontrolować trzęsących się rąk. Fani zaniepokojeni

Po udanej prezentacji podczas festiwalu w Cannes cała ekipa filmu "Elvis" poleciała do Australii, aby dalej skupić się na promocji produkcji. Podczas australijskiej premiery w mieście Gold Coast przemawiał m.in. Tom Hanks. Aktor sprawiał wrażenie pogodnego i pełnego energii, gdyby nie jeden istotny szczegół, a dokładniej trzęsące się ręce. Aktor próbował to kontrolować, umieszczając lewą rękę na dole mikrofonu, poniżej prawej ręki. Zmieniał również rękę, w której trzymał mikrofon, a także chował ją od czasu do czasu do kieszeni.

Tom Hanks zaskoczył młodą parę podczas ślubu na plaży

Tom Hanks problemy zdrowotne

Tom Hanks już kilka lat temu opowiedział o zdrowotnych problemach. U aktora w 2013 roku zdiagnozowano cukrzycę typu 2. Sam zainteresowany zdawał sobie sprawę, że jego ówczesne kłopoty ze zdrowiem miały związek z jego stylem życia w przeszłości. Swoją cegiełkę dołożyły też wymagające fizycznych transformacji role.

Jestem z tego pokolenia Amerykanów, którzy zupełnie nie przejmowali się, jakie efekty może mieć ich lifestyle, a teraz obudzili się z ręką w nocniku. Byłem duży. Widzieliście mnie w filmach, wiecie, jak wyglądałem. Prawda jest taka, że po prostu byłem totalnym idiotą - przyznał kilka lat temu w rozmowie z magazynem "Radio Times" Hanks.

Do pory Tom Hanks nie odniósł się publicznie do stanu swojego zdrowia.

Syn Toma Hanksa uderza w ojca na swoim kanale YouTube