Piękny i zdrowy uśmiech to w zawodzie piosenkarza rzecz niebywale ważna. Nic więc dziwnego, że gwiazdy piosenki decydują się na metamorfozę uzębienia. W ostatnich latach zdecydowali się na to m.in. Andrzej Piaseczny, Monika Brodka, Zenon Martyniuk. Do grona artystów z nowymi zębami dołączyła właśnie Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz zainwestowała w uśmiech

Maryla Rodowicz to królowa opolskiej sceny. Artystka zadebiutowała na Festiwalu w Opolu w 1968 roku i do tej pory na deskach legendarnego amfiteatru wystąpiła już ponad 40 razy. W 1992 roku wokalistka odebrała na festiwalu nagrodę Grand Prix. Postanowiła pokazać się w ogromnej złotej kreacji i ze złotymi zębami!

Gdy dowiedziałam się, że dostanę nagrodę za całokształt, pomyślałam, że muszę jakiś żart zrobić. Moja stylistka pożyczyła w Teatrze Wielkim stelaż pod krynoliny. Kupiła belkę cienkiego, złotego materiału i owinęła ten stelaż. Zrobiłam sobie też złote zęby z takiego złotka z czekolady. Weszłam na scenie z zamkniętymi ustami, a ludzie skandowali: "brawo, brawo, sto lat". No i wtedy musiałam pokazać te zęby no i się sto lat urwało - wspominała Maryla Rodowicz w programie "Od Opola do Opola".

Tym razem opolska publiczność zobaczy jednak królową piosenki z zupełnie nowymi zębami. Maryla Rodowicz postanowiła bowiem zainwestować w swój uśmiech. Znacznie poprawiła się estetyka zębów, są też znacznie bielsze.

Mamy nadzieję, że zabiegi stomatologiczne były dla Maryli Rodowicz bezbolesne. W końcu to ona przed laty wyśpiewała słynny song o "Dentyście - sadyście".

Na tegorocznym festiwalu w Opolu Rodowicz pojawi się 19 czerwca w koncercie z okazji 70-lecia TVP.

Były kochanek Rodowicz z partnerką w teatrze z byłym Rodowicz. Rodowicz też była