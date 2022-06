Więcej na temat oryginalnych stylizacji znanych i lubianych przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

REKLAMA

14 czerwca 2022 roku odbyła się gala stowarzyszenia autorów ZAiKS, na której pojawiło się wielu artystów ze świata kultury i sztuki. Na ściance pozowali m.in. Krystyna Janda, Piotr Rubik, Marika, czy Wanda Kwietniewska. Naszą szczególną uwagę przyciągnął "outfit" Laury Samojłowicz, który zaskoczył nas oryginalnością i ekstrawagancją.

Zobacz wideo Laura Samojłowicz jedzie o 5 rano do pracy

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Niebanalna czerń. Laura Samojłowicz wie, jak flirtować z tym kolorem

Aktorka na to wyjątkowe wydarzenie wybrała czarny zestaw. To, co ją szczególnie wyróżniło to zastosowanie w stylizacji nietypowych faktur i materiałów, które świadczą o biegłości w kwestiach mody. Wrażenie robi cekinowa sukienka, której błysk został przełamany czarnym, wełnianym płaszczem w oversizowym stylu. Do tego wysokie, skórzane kozaki przed kolano i spektakularny efekt mamy gotowy.

Zobacz też: Laura Samojłowicz wraca do "M jak miłość"! Znów zagra dziewczynę Pawła. "Na razie nie ma z nią problemów na planie" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Laura Samojłowicz AKPA

Nie bez znaczenia są w tej stylizacji dodatki, które nadały całości mrocznego, bardzo buduarowego charakteru. Pikowana torebka efektownie trzymana w ręce robi robotę, a iście hollywoodzkie okulary dodają klasy i elegancji. Delikatny róż na ustach dodaje kokieterii całości, a srebrne kolczyki rozbudzają wyobraźnię. Po zobaczeniu takiej stylizacji aż chciałoby się zobaczyć więcej! Ciekawi jesteśmy, na jaki zestaw postawi na następnym wydarzeniu aktorka. Jedno jest pewne - nudy na pewno nie będzie.