50-letnia Chalise Smith z El Paso w stanie Teksas urodziła własną wnuczkę. Po tym, kiedy jej córka dowiedziała się, że już nigdy nie zajdzie w ciąże, kobieta postanowiła spełnić jej marzenie o kolejnym dziecku i została jej surogatką.

Amerykanka urodziła własną wnuczkę. Pomogła chorej córce

To brzmi jak scenariusz filmu, jednak ta historia przytrafiła się rodzinie z El Paso w Teksasie. Wielkim marzeniem Kaitlyn Munoz było posiadanie dużej rodziny. Sama ma siódemkę rodzeństwa. Wieloletnie próby niestety nie przynosiły upragnionego dziecka. W końcu przy pomocy zapłodnienia metodą in vitro kobieta urodziła syna Callahana. Krótko po narodzinach zdiagnozowano u niej endometriozę oraz zespół Sjögrena. To uniemożliwiło zajście w kolejne ciąże. Kobieta, jednak bardzo chciała mieć więcej dzieci. Postanowiła skorzystać z pomocy surogatki, lecz nie przypadkowej, a własnej matki.

Chalise Smith, która sprowadziła na świat ósemkę dzieci, zaproponowała córce, że zostanie jej surogatką, a tym samym urodzi własnego wnuka. Było to możliwe, ponieważ Munoz wciąż miała zdatne zarodki, które zostały po zapłodnieniu in vitro. Kobiety dostały zaproszenie do amerykańskiego programu "Good Morning America", gdzie opowiedziały o doświadczeniu.

Codziennie o tym myślałam. Modliłam się i zastanawiałam, czy to dla mnie właściwa droga. Zanim powiedziałam o tym Kaitlyn, Miguelowi czy mojemu mężowi, sama biłam się z tymi myślami - powiedziała.

Kaitlyn Munoz przyznała, że propozycja matki była dla niej zaskoczeniem, jednak po namyśle, razem z mężem podjęli decyzję.

Jestem trzecim z ośmiorga jej dzieci. Jest cudowną kobietą. To, że wyraziła chęć zajścia dla mnie w ciążę w wieku 49 lat, i obchodzić w trakcie tej ciąży swoje 50. urodziny, było niesamowite - powiedziała.

17 maja 2022 roku Chalise urodziła zdrową dziewczynkę. Na cześć babci córeczka dostała imiona Alayna Kait-Chalise.