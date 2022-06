Joanna Opozda i Antoni Królikowski przygotowują się do rozwodu. Jednak w przypadku kościelnego unieważnienia małżeństwa wcale nie musi to być łatwe, ani oczywiste. Na ten temat wypowiedział się ekspert do spraw prawa kościelnego, doktor Michał Poczmański.

14 Fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl