Piotr Kraśko TRAFIŁ DO SZPITALA! Jest poddawany poważnym badaniom

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Informacja o pogorszeniu się stanu zdrowia Piotra Kraśki trafiła do mediów niespodziewanie 14 czerwca. Jeszcze kilka dni wcześniej dziennikarz opublikował na Instagramie post z oświadczeniem związku z aferą podatkową, którą nagłośnił serwis TVP Info. Kraśko przez cztery lata miał nie składać deklaracji PIT i VAT oraz nie płacić podatków. Sprawa dotyczyła okresu od 2012 do 2016 roku, a z informacji, które przekazał dziennikarz, wynika, że rozwiązał ją już pięć lat temu. Jest również zdania, że wyciąganie jej na światło dzienne po takim czasie wynika z faktu, że przeszedł z TVP do TVN-u.

Zobacz wideo Red Lipstick Monster o problemach zdrowotnych

Była wziętą modelką, a teraz żyje na ulicy. Loni Willison zniszczyła swoją karierę

Piotr Kraśko jest w szpitalu

Z informacji Pudelka wynika, że Piotr Kraśko znalazł się w szpitalu w związku z problemami z ciśnieniem. Serwis otrzymał nieoficjalnie potwierdzenie od jednego z warszawskich szpitali, który przekazał, że trwają obecnie badania nad stanem zdrowia dziennikarza. Nie wiadomo jednak, w jakim dokładnie stanie jest Piotr Kraśko.

Przedstawiamy najgłośniejsze rozwody gwiazd

Od kilku tygodni nazwisko dziennikarza "Faktów" pojawia się w mediach niestety w dość niekorzystnym świetle. Kwestia niepłacenia podatków, którą bardzo krytycznie skomentowała m.in. Karolina Korwin Piotrowska, to nie jedyny problem wizerunkowy, z którym się zmaga.

W połowie maja prokuratora przedstawiła Kraśce zarzuty prowadzenia pojazdu bez uprawnień, a sprawę również nagłośnił serwis TVP Info. Do sytuacji miało dojść w 2016 roku - policja zatrzymała wówczas dziennikarza, który nie mógł wylegitymować się zabranym dwa lata wcześniej prawem jazdy. Kraśko przyznał się do winy, jednak odmówił składania wyjaśnień.

Próbowaliśmy się skontaktować z dziennikarzem, jak również jego żoną, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy żadnej wiadomości.