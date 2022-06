Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

11 czerwca odbył się specjalny pokaz "Jurassic World: Dominion", na którym pojawiła się Charlize Theron. Do tej pory była kojarzona z krótką blond fryzurą, jednak z tej wyjątkowej okazji pokazała się w całkowicie odmienionej wersji.

Charlize Theron całkowicie zmieniła fryzurę

Tego wieczora aktorka wybrała dzwony, które zestawiła z białą koszulą. Do tego założyła czarne szpilki, a w ręku miała torebkę ze złotym łańcuchem. Całość dopełniła delikatnymi kolczykami oraz naszyjnikiem, jednak nie to zwraca uwagę. Charlize Theron postawiła na ostre cięcie "na czeskiego piłkarza". Włosy przefarbowała na czarno. Wyglądała bardzo młodzieńczo i wygląda na to, że zmiany jej niestraszne.

Charlize Theron Africa Outreach Project 2022 Block Party Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP

Charlize Theron założyła organizację charytatywną

Charlize Theron w 2007 roku założyła fundację Charlize Theron Africa Outreach Project. Od tego czasu działają charytatywnie wspierając tamtejszą młodzież. Specjalny pokaz filmu odbył się na przyjęciu organizacji w Universal Studios Hollywood. Jest dumna z pracy, jaką wykonali na przestrzeni ostatnich lat, co zdradziła w mediach społecznościowych.

Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy przyszli i pokazali, że mogą pomóc w pracy, jaką wykonujemy dla młodych ludzi w Afryce - pisała na Instagramie.

