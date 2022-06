Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Ola Król zyskała popularność dzięki udziałowi w show TVN "Top Model". Pomimo tego, że nie doszła do wielkiego finału, to została zapamiętana głównie za sprawą mocnej reakcji po tym, jak fryzjerzy drastycznie zmienili jej wizerunek. Zarówno sama zainteresowana, jak i widzowie nie byli zachwyceni taką przemianą. Co więcej, jej metamorfoza została określona jako "jedna z najgorszych w show TVN." Od tego momentu minęło jednak sporo czasu i Olga zdążyła już nabrać dystansu do całej sytuacji, a także wprowadzić kilka zmian do wyglądu.

Ibisz ze starymi zębami, Werner z ciemnymi lokami. Tak prezenterzy wyglądali 15 lat temu

Zobacz wideo Olga Król z "Top Model" zmieniła fryzurę

Kolejna metamorfoza Olgi Król. Zdaniem fanów bardzo udana: Ślicznie

Nową fryzurą Olga Król pochwaliła się w opublikowanym na Instagramie poście. We wpisie celebrytka zdradziła, że zawsze marzyła o właśnie takich włosach.

Zawsze chciałam mieć kręcone włosy - napisała.

Na reakcję fanów nie musiała długo czekać. Tym razem zmiana wyglądu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony internautów. W komentarzach nie brakuje miłych słów skierowanych w jej stronę.

Wow! Nie poznałam, ale ładnie.

Cudnie wyglądasz w tych włosach.

Jedna z komentujących osób porównała ją nawet do Shakiry, na co Olga odpowiedziała w żartobliwy sposób.

Normalnie nasza narodowa Shakira.

Jaki kraj taka Shakira - napisała Olga w odpowiedzi na powyższy komentarz.

W połowie kwietnia Olga Król w rozmowie z nami zapowiedziała, że planuje w swoim wyglądzie kolejne zmiany. Po powiększeniu ust chciałaby zrobić zrobić sobie tatuaże w formie tak zwanego: "rękawa" oraz planuje "artystyczne malunki" na twarzy. Celebrytka przyznała również, że metamorfoza w programie była dla niej przełomowa, a sam udział w show pomógł jej w pracy nad własnym charakterem.

"Top Model". Drastyczna metamorfoza przełomowa. "Olga nie była dobrym człowiekiem"