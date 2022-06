Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta II ostatnio hucznie świętowała Platynowy Jubileusz. Wydarzenia towarzyszące obchodom robiły ogromne wrażenie swoim rozmachem. Kiedy królowa pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham, tłum radośnie wiwatował. Na twarzy monarchini pojawił się uśmiech i wzruszenie. Jednak to nie spektakularne obchody tego dnia skradły serce królowej, ale prezent, który dostała od księcia George’a. Co tak wzruszyło prababcię księcia? Zobaczcie.

Książę George zostanie królem

Książę George ma już osiem lat i powoli zdaje sobie sprawę, że jego przyszłość jest już jasno określona. Jest przecież trzeci w kolejce do tronu. Księżna Kate i Książę William robią wszystko, aby jak najlepiej przygotować syna do tak poważnej i odpowiedzialnej roli. Książę i jego rodzeństwo od małego uczeni są dobrego wychowania i dworskiej etykiety. Jak widać po ostatnich popisach księcia Luisa, w tej materii także zdarzają się spektakularne wpadki. Księżna i książę Cambridge postanowili ostatnio uświadomić syna odnośnie roli, jaka czeka go w przyszłości. Podobno specjalnie się nie przejął i zapytał jedynie, czy jako panujący król będzie mógł chodzić na mecze piłki nożnej.

Wzruszający gest księcia Georga. Królowa Elżbieta była zachwycona

Królową i jej prawnuka łączy wyjątkowa relacja. Książę został bardzo dobrze wychowany i odnosi się do prababci z ogromnym szacunkiem. Pomimo tego nie ma między nimi dystansu. Kiedy książę był młodszy, zwracał się do prababci "Gan-gan". W jednym z dokumentów o życiu rodziny królewskiej księżna Kate opowiedziała, że królowa Elżbieta zostawia dzieciom malutkie podarunki w pokojach, kiedy przyjeżdżają z wizytą. Jak widać, poważna monarchini w domowym zaciszu jest zwyczajną, zatroskaną prababcią. Jakim prezentem mały George tak bardzo wzruszył królową?

Ten wzruszający moment miał miejsce tuż przed rozpoczęciem tak ważnych dla królowej obchodów jej Platynowego Jubileuszu. Książę George zwrócił się do swojej prababki i powiedział, że kiedy dorośnie i zostanie królem, chce być dokładnie taki jak ona. Królowa była podobno bardzo poruszona tymi słowami - czytamy na portalu New Idea.

Jak myślicie, czy monarchia będzie w dobrych rękach?

