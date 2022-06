Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ashley Graham na początku roku powitała na świecie bliźniaków. Supermodelka zdecydowała się na domowy poród, który nie do końca przebiegł tak, jak by tego sobie życzyła. Gwiazda o mały włos się nie wykrwawiła. Modelka plus size po traumatycznym porodzie i depresji poporodowej powoli dochodzi do siebie. Ujawniła, że po urodzeniu bliźniaków przez kilka dni nie mogła chodzić. Teraz opublikowała intymny kadr, który zrozumie każda kobieta karmiąca piersią. - Jesteś super mamą - pisali fani.

Supermodelka prawie straciła życie podczas domowego porodu. Pokazała intymny kadr z karmienia piersią

Ashley Graham wychowuj trójkę dzieci. Nie ukrywa przy tym, że macierzyństwo bardzo ją zmieniło i przy okazji jest jedną z najwspanialszych przygód w jej życiu. Modelka nie pokazuje twarzy pociech w mediach. Zamiast tego chętnie wrzuca zdjęcia, na których widać kulisy macierzyństwa. Przy bliźniakach Ashley nie może narzekać na nudę i nawet czas karmienia bywa wyzwaniem. Szczególnie wtedy, gdy dzieci są starsze i mają więcej siły. Często bywa tak, że podczas karmienia chłopcy podszczypują znaną mamę, czy gryzą sutki dziąsłami. Na opublikowanym zdjęciu supermodelka wygląda na zmęczoną, ale i spełnioną.

Zmęczeni, ale jesteśmy - podpisała zdjęcie modelka.

Fani w komentarzach przyznali, że modelka jest ich inspiracją i idealnym przykładem na to, że będąc mamą można spełniać się zawodowo.

To jest przykład superbohaterki. Mamy powinny rządzić światem.

OMG, te ściskanie.

Nie mogę sobie wyobrazić, jak wygląda karmienie dwóch naraz. Przy jednym dziecku było to dla mnie wyzwanie - czytamy.

Z pewnością takie zdjęcie zrozumie każda mama, która nie raz znalazła się w podobnej sytuacji, co Ashley Graham. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.