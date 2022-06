Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Małgorzata Rozenek w połowie lutego 2021 roku zaskoczyła fanów, ogłaszając na Instagramie, że stworzyła własną markę odzieżową. I choć żona Radosława Majdana jest zaangażowana również w inne projekty biznesowe, to wielokrotnie powtarzała, że to waśnie Mrs Drama jest jej oczkiem w głowie. Oprócz podstawowej kolekcji w sklepie co jakiś czas pojawiają się kolejne "dropy", które idealnie wpisują się w aktualnie panującą za oknami aurę. Tym razem Rozenek wypuściła letnią kolekcję.

Małgorzata Rozenek reklamuje nowy "drop" marki Mrs. Drama. Fanki kręcą nosem

W opublikowanej na Instagramie relacji Małgorzata Rozenek poinformowała, że w sklepie Mrs. Drama dostępna jest już nowa kolekcja. Przy okazji zachęciła również fanów do tego, aby wyrazili swoją opinię na jej temat.

Kochani, jestem bardzo ciekawa waszego zdania na temat nowego "dropu" Mrs Drama (…). Znajdziecie w nim przepiękne sukienki, bardzo miękkie kardigany, wygodne dresy - wszystko to, co na lato się przyda (…). Styl, który tym razem wam pokazujemy, jest bardzo ponadczasowy, czyli taka lekka elegancja.

Na reakcję internautek nie musieliśmy zbyt długo czekać. W komentarzach pod postem klientki zauważyły, że niektóre ubrania mają bardzo okrojoną rozmiarówkę.

Wszystko śliczne tylko czemu tak mało rozmiarów L?

Wszystko piękne! Dlaczego jest tak mało ubrań w rozmiarze XL? - czytamy na Instagramie.

Przeglądając nową kolekcję Mrs. Drama można zauważyć, że rzeczywiście piękne sukienki dostępne są do rozmiaru L lub M, a niebieski kombinezon tylko do M. Większe ubrania to głównie dresy, komplet w marynistycznym stylu czy kardigan w śmietankowym odcieniu.

Co ciekawe, w opisie marki na stronie internetowej możemy przeczytać, że w kolekcji Mrs. Drama dostępne będą ubrania w każdym rozmiarze.

Uwielbiam kobiety. Jesteście dla mnie bardzo ważne, dlatego w kolekcji znajdziecie wszystkie rozmiary. Bo przecież jesteśmy piękne, niezależnie od naszego rozmiaru. A projekty Mrs. Drama tylko podkreślą to piękno. Obiecuję - czytamy na stronie Mrs. Drama.

Niestety w przypadku nowej kolekcji powyższa obietnica nie została spełniona i nie wszystkie panie będą mogły posiadać w swojej szafie te ubrania.

