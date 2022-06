Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Obecnie książę William i księżna Kate mieszkają w Pałacu Kensington. To rezydencja w królewskiej dzielnicy w Londynie, która niegdyś należała do księżniczki Małgorzaty. Jak podają brytyjskie media, odrestaurowanie posiadłości kosztowało około miliona funtów. W ogromnym budynku znajduje się przestronny salon, pięć pokoi gościnnych, trzy główne sypialnie, garderoba oraz kilka łazienek. Książęca para Cambridge ma również do dyspozycji imponujących rozmiarów ogród, do którego wchodzi się z pokojów pałacu. Wszystko jednak wskazuje na to, że nadszedł czas na zmiany.

Książę William i księżna Kate zamieszkają bliżej królowej

Jaki czas temu zagraniczne media podały, że ze względu na problemy z mobilnością królowa Elżbieta II zamieszkała na stałe w Windsorze. Okazuje się, że monarchini nie będzie tam sama. Po koniec lata przeprowadzi się tam również jej wnuk z rodziną. Książęca para ma przenieść się do Adelaide Cottage - domu zlokalizowanego w królewskiej posiadłości znajdującej się także w hrabstwie Berkshire.

Oznacza to, że ich dzieci we wrześniu rozpoczną naukę w miejscowej szkole. Jak czytamy na stronie mirror.co.uk, decyzja o przeprowadzce została podjęta już jakiś czas temu. Informator portalu donosi również, że książę William i księżna Kate bardzo chcieli mieć skromny dom i właśnie Adelaide Cottage idealnie pasuje do ich wymagań. Posiadłość jest znacznie mniejsza od Pałacu Kensington, na stałe nie mieszka tam również służba. Co się zatem stanie z ich obecnym domem? Najprawdopodobniej zostanie przekształcony na pomieszczenia biurowe.

