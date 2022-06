Więcej aktualnych informacji ze świata gwiazd przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

Zapowiada się kolejna głośna batalia sądowa. Wpłynął akt oskarżenia przeciwko Kevinowi Spaceyowi. Aktor odpowie za cztery napaści seksualne. Prokuratura zgromadziła materiał dowodowy i sformułowała zarzuty pod koniec maja. Wiadomo już, kiedy zdobywca Oscara zasiądzie w ławie oskarżonych.

Kevin Spacey staje przed sądem za napaści seksualne. Będzie się bronił

W akcie oskarżenia mowa jest o czynach dokonanych na terenie Londynu. Koronna Służba Prokuratorska już dwa tygodnie temu zakończyła śledztwo przeciwko aktorowi, jednak zgodnie z prawem Spacey mógł zostać oskarżony dopiero, kiedy ponownie zjawi się w Wielkiej Brytanii. Zamiast ekstradycji, aktor sam zapowiedział, że dobrowolnie przyleci do Londynu, by odnieść się do zarzutów. Brytyjska policja potwierdziła, że Kevin Spacey stawił się w prokuraturze i został postawiony w stan oskarżenia. Już 16 czerwca stanie przed sądem magistrackim gminy Westminster.

Aktor miał dokonać przestępstw kilka i kilkanaście lat temu. Do wszystkich miało dojść w Londynie. Chodzi o dwie napaści seksualne z marca 2005 roku na mężczyźnie (dziś czterdziestokilkulatek). Kolejny zarzut dotyczy czynu z sierpnia 2008 roku. Aktor miał molestować oraz zgwałcić innego mężczyznę (dziś trzydziestokilkulatek). Trzecią ofiarą miał być również młody mężczyzna - dziś po 30. roku życia. Chodzi o napaść na tle seksualnym w Gloucestershire z kwietnia 2013 roku.

Aktor zapowiedział, że nie zamierza przyznawać się do winy, co więcej, może udowodnić swoją niewinność. Wraz z linią obrony będzie walczył o uniewinnienie. Dlatego wiadomo już, że proces nie będzie łatwy i może potrwać dłużej, niż zakładano.