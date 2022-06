Więcej ciekawych artykułów na temat stylizacji gwiazd znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Penelope Cruz pojawiła się ostatnio na festiwalu filmowym Tribeca, który odbywa się w Nowym Jorku. Podczas wydarzenia prezentowany jest widzom różnorodny wybór filmów, przemówień, muzyki, gier, grafiki i różnorodnych programów. Aktorka w czasie festiwalu zaprezentowała się w ultramodnej stylizacji. Całość dopełniła luksusowym dodatkiem domu mody Chanel.

Penelope Cruz oczarowała stylem. Wyglądała w różowej sukience jak hiszpańska księżniczka

Aktorka od lat zachwyca fanów urodą i eleganckim stylem. Hiszpanka nie lubi eksperymentów modowych, a jeśli już wykorzystuje w swoich stylizacjach najnowsze trendy, to zawsze filtruje je przez własny gust i styl. Tym razem więc nie mogło być inaczej. Penelope Cruz przybyła na coroczny festiwal organizowany przez Tribeca Enterprises w bardzo oryginalnej kreacji. Aktorka znana m.in. z filmu "Vicky Cristina Barcelona" zaprezentowała się w obcisłej, podkreślającej figurę różowej sukience, nawiązującej do najnowszego trendu: dopamine dressing. Wykorzystanie tendencji intensywnego koloru ubrań i dodatków, która oddziałuje na wszystkie zmysły i tym samym powoduje wzrost dopaminy, to był absolutny strzał w dziesiątkę.

Całość dopełniła przepięknym kuferkiem od domu mody Chanel. Kropką nad i był staranny, naturalny makijaż z fokusem na usta i delikatne podkreślenie oczu. Nonszalancko ułożone włosy - jakby przeczesał je wiatr, idealnie dopełniły całość i dodały sukience lekkości.