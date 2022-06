Córka i syn Camilli na królewskiej uroczystości. To rzadki widok!

Więcej o mniej znanych członkach brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Księżna Camilla przed ślubem z księciem Karolem była żoną Andrew Parkera Bowlesa. Para ma dwoje dzieci, Toma i Laurę. To właśnie z nimi księżna Kornwalii pojawiła się niedawno na ceremonii Orderu Podwiązki. Ten niecodzienny widok szybko został uwieczniony przez paparazzi.

Córka księżnej Camilli zaskoczyła wszystkich, gdy pojawiła się na ceremonii Orderu Podwiązki

Cała rodzina Camilli, w tym jej dzieci Tom Parker-Bowles i Laura Parker-Bowles, była obecna na uroczystości Orderu Podwiązki. Prasa brytyjska rozpisywała się na ten temat, bo to niecodzienny widok. Tom i Laura są dziećmi księżnej Camilli z pierwszego małżeństwa z księciem Andrew Parkerem Bowlesem. Starają się trzymać na dystans od życia w świetle królewskich reflektorów. Według autorki książki "William and Harry: Behind the Palace Walls" Katie Nicholl, Laura Parker-Bowles bardzo źle zniosła romans księżnej Camilli z księciem Karolem, przez co jej kontakt z księciem Williamem był mocno skomplikowany. Jak ujawnia autorka biografii:

William i Laura toczyli straszne kłótnie o to, kto jest winny rozbicia ich rodzin. William winił Camillę za wszystkie krzywdy, jakie wyrządziła jego matce, co doprowadzało Laurę do wściekłości. Kiedyś powiedziała nawet do niego: "Twój ojciec zrujnował mi życie".

Na szczęście czas uleczył rany, a zarówno książę William, jak i Laura Parker-Bowles pogodzili się z wyborem swoich rodziców. Do tego stopnia, że gdy William brał ślub w 2011 roku, córka Laury, Eliza, była druhną.

Tom i Laura Parker-Bowles

Syn księżnej Camilli ukończył prestiżową szkołę Eton i Worcester College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tom Parker-Bowles jest pisarzem i krytykiem kulinarnym. W 2005 roku poślubił Sarę Buys, z którą ma dwoje dzieci: syna Freddy'ego i córkę Lolę Rosalind. Z kolei jego siostra, Laura Parker-Bowles stroni bardziej niż brat od światła fleszy. Ukończyła historię sztuki i marketing na Oxford Brookes University. Jest właścicielką galerii sztuki w Londynie. W 2006 roku poślubiła księgowego Harry'ego Lopesa. Para doczekała się trójki dzieci: córki Elizy oraz synów Gusa i Louisa.

