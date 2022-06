Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Joanna Opozda od czasu porodu jest samodzielną matką. Aktorka do tej pory nie komentowała doniesień z życia prywatnego. W rozmowie z magazynem "Z kobiecej strony" powiedziała więcej na temat głośnego rozstania. Szczerze przyznała, że gdy do mediów przedostały się informacje o zdradzie Antoniego Królikowskiego, czuła zażenowanie i wstyd, ale jak sama podkreśliła, to nie ona powinna się tak czuć. Teraz na Instagramie pokazała efekty okładkowej sesji zdjęciowej. Nie wszystkim przypadła ona do gustu. Część z internautów zauważyła, że aktorka wygląda inaczej, niż na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach. Joanna chętnie udzielała się w komentarzach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najgłośniejsze rozwody gwiazd. Małżeństwo Brada Pitta ucierpiało przez alkohol. Polscy Beckhamowie rozstali się po zdradzie

Zobacz wideo Joanna Opozda o nieprzespanych nocach, pomocy przy synu i stresie po ciąży

Joanna Opozda chwali się efektami sesji okładkowej, a fani twierdzą, że nie przypomina siebie

Joanna Opozda opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, które pokazuje, jak wygląda najnowsza okładka magazynu "Z kobiecej strony", na której wystąpiła aktorka. Gwiazda na zdjęciach ma białą koszulę, a uwagę zwraca jej poważna twarz i idealnie ułożone, gęste włosy.

Dziękuję za rozmowę - napisała zwięźle aktorka.

Fani w komentarzach zasypali aktorkę komplementami i przyznali, że przypomina im Monikę Belluci. Nie zabrakło jednak głosów, że na zdjęciu Joanna wygląda o wiele poważniej, niż w rzeczywistości. Jedna z fanek wytknęła jej również nadmierny retusz.

A mi się zdjęcie, a w zasadzie sposób ujęcia nie podoba, masz ładniejsze ujęcia na Insta, na tym okładkowym wykonanym od dołu niekorzystnie wygląda twój nosek, jakbyś miała dziurki na środku twarzy.

Nie podoba mi się to zdjęcie na okładce, w rzeczywistości i na Insta jest pani o wiele ładniejsza, tu retusz wszedł za mocno i niepotrzebnie - czytamy.

Joanna odpowiedziała na zarzut dotyczący retuszowania zdjęć:

Tu nie było praktycznie żadnego retuszu. Nawet zabroniłam retuszować blizny pomiędzy moimi brwiami - napisała aktorka.

Fanka pyta Żudziewicz, ile przytyła w ciąży. Odpowiedziała: Radą jest niemyślenie o wadze

Jak wam się podoba najnowsze zdjęcie Joanny Opozdy? Widzicie nadmierny retusz?