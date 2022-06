Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

Zalando, jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych świętuje swoje 10-lecie w Polsce. Z tej okazji 9 czerwca w Centrum Bankowo Finansowym odbył się specjalny event, w którym uczestniczyły lokalne gwiazdy biorące udział w kampanii. Wśród nich m.in. Danuta Stenka, Andrzej Chyra i Kasia Wolska. Całą imprezę poprowadziła Gabi Drzewiecka, a na scenie królowała Rosalie, która również wystąpiła w najnowszym spocie reklamowym Zalando.

W kampanii telewizyjnej i internetowej występują aktorki Danuta Stenka i Agnieszka Grochowska, piosenkarka Rosalie, najstarsza w Polsce Drag Queen Lulla La Polaca, trenerka personalna Katarzyna Wolska, modelka Wiktoria Jagiełło oraz aktorzy Andrzej Chyra i Milton Vicente. Każdy z bohaterów, z własnej perspektywy, wnosi do historii odpowiedź na pytanie Zalando: "Kiedy zaczyna się moda?". Dla Danuty Stenki to możliwość podkreślania elegancji, nawet gdy jest poza sceną. Agnieszka Grochowska zdradza, że moda daje jej możliwość wyróżnienia się lub zniknięcia w tłumie, kiedy tylko ma na to ochotę. Dla artystki Rosalie strój symbolizuje pewność siebie. Trenerka Katarzyna Wolska stwierdza, że jej styl nie jest uzależniony od żadnej konkretnej okazji, a modelka Wiktoria Jagiełło lubi podkreślać kobiecość, wykorzystując do tego ubrania. Dla Andrzeja Chyry moda jest kostiumem nawet poza planem, a Milton Vicente dzięki niej czuje więź z innymi. W kampanii wystąpił również Andrzej Szwan, znany jako Drag Queen Lulla La Polaca, który wykorzystuje modę do kreowania scenicznej osobowości.

Kampania "Ty decydujesz, kiedy zaczyna się moda" potrwa do 27 sierpnia i jest realizowana w telewizji, digitalu, mediach społecznościowych, PR oraz Onsite.