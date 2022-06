Karolina Pisarek wybrała obrączkę wysadzaną diamentami. Wiemy, ile kosztowała

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Modelka i biznesmen sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 10 czerwca. Wśród zaproszonych do położonego godzinę drogi od Warszawy luksusowego kompleksu gości nie zabrakło celebrytów, a państwo młodzi zadbali o najdrobniejszy szczegół ślubu. Chociaż w trakcie imprezy przydarzyła się wpadka w postaci płonącego tortu, wesele trwało do białego rana, a zabawa skończyła się zorganizowanymi dzień później poprawinami. Karolina Pisarek część przygotowań do ceremonii zdradziła już kilka dni wcześniej przed kamerą "Dzień dobry TVN", a w programie pokazywała m.in. moment wyboru obrączki.

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

Znamy cenę obrączki Karoliny Pisarek

Pisarek wybrała się do jubilera wraz z narzeczonym i ekipą śniadaniówki. Modelka przyznała, że od początku marzyła o obrączce wysadzanej kamieniami. W doborze biżuterii pomagał jej znany z programu "Prince Charming" Jonatan Jądrzyk, który jest managerem jednego z luksusowych salonów jubilerskich. Celebryta nie miał wątpliwości, że Karolina Pisarek powinna postawić na diamenty, które, jak powiedział, "są wieczne jak miłość".

Narzeczona Rogera Salli nie zastanawiała się długo i zdecydowała się na pasującą do pierścionka zaręczynowego obrączkę z białego złota i diamentów. Jak wynika z informacji na stronie salonu, w którym Pisarek wybierała biżuterię, jej cena waha się mniej więcej od 15 do 17 tys. zł.

Chociaż kwota robi wrażenie, to nadal niewiele w porównaniu do tej, jaką Roger Salla zapłacił za pierścionek zaręczynowy ukochanej. Jak dowiedział się serwis kobieta.wp.pl, został on wykonany z białego złota, jest ozdobiony półtorakaratowym diamentem i kosztował niemal 200 tys. zł.

Karolina Pisarek upubliczniła związek z Rogerem Sallą w sierpniu 2021 roku, gdy udostępniała na Instagramie relację z imprezy urodzinowej. Ukochany oświadczył się modelce w tym samym miesiącu podczas wakacji na Malediwach. Od kwietnia 2022 roku aż do dnia ślubu w "Dzień dobry TVN" ukazywał się cykl "Pisarek mówi tak", w którym modelka opowiadała o przygotowaniach do ceremonii.