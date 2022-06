Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Edyta Golec (wówczas jeszcze jako Edyta Mędrzak) braci Golców poznała w czasach liceum. W tym okresie związała się z Łukaszem Golcem, z którym połączyła ją pasja do muzyki. Ukochana jednego ze słynnych bliźniaków szybko dołączyła do ich zespołu, który po kilku latach osiągnął w Polsce gigantyczny sukces. Mimo tak długiej znajomości oraz faktu, że od lat spędza z Golcami bardzo dużo czasu, żona Łukasza przyznaje, że do dziś zdarza jej się ich mylić.

Edyta Golec zapytania, czy myli braci. Rozbrajająca odpowiedź

Chociaż Edyta Golec jest aktywna na Instagramie, publikowane przez nią posty dotyczą zazwyczaj pracy, koncertów czy projektów muzycznych. Żona Łukasza Golca od czasu do czasu uchyla jednak rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego i odpowiada na pytania fanów. Podczas jednego z Q&A internauta zagadnął wokalistkę, czy miewa trudności z odróżnieniem słynnych braci.

A kto ich nie myli? - odpowiedziała z rozbawieniem.

Nie wiadomo jednak, czy żona Pawła, Katarzyna Golec, ma podobne problemy. Pewnym jest natomiast, że bliźniaków nie rozpoznają czasem też ich własne dzieci.

Nawet nasze dzieci też się czasami mylą i mówią do Pawła "tata", a do mnie jego dzieci też "tata" - komentował Łukasz Golec w rozmowie z "Faktem".

Edyta i Łukasz Golcowie małżeństwem są od września 2000 roku. Wychowują troje dzieci - osiemnastoletniego Bartłomieja, szesnastoletnią Antoninę oraz czternastoletniego Piotra. Katarzyna i Piotr Golcowie stanęli na ślubnym kobiercu rok później. Para doczekała się dwóch córek - Mai, która ma 19 lat i o dziesięć lat młodszej Anny.