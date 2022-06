Więcej artykułów poświęconych popularnym programom znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Produkcja "Rolnik szuka żony" jest flagowym show TVP. Jednak nie wszystkim uczestnikom było dane stworzyć trwałe relacje w programie. Mimo to większość z nich po zakończeniu edycji twierdzi, że nie żałuje wzięcia udziału i traktuje to jako wielką przygodę, dzięki której otwiera się możliwość na nawiązanie nowych znajomości. Tak się stało w przypadku Kamili Boś i Maćka Kazeka. Uczestnicy nie wystąpili w tych samych edycjach, ale wygląda na to, że bardzo dobrze się znają. Rolnik właśnie pochwalił się zdjęciem z piękną uczestniczką, które wiele mówi o ich relacji. Z pewnością nie zabraknie spekulacji o związku.

"Rolnik szuka żony". Maciek Kazek pochwalił się zdjęciem z Kamilą Boś. Spędzili miłe chwile

Maciek Kazek w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazł miłości. Podobnie zresztą jak Kamila Boś, która odesłała uczestników do domu. Wbrew pozorom, tę dwójkę wiele łączy. Oboje prowadzą biznes rolniczy i w trakcie emisji programu zetknęli się z hejtem niezadowolonych ich decyzjami widzów. Cały czas kierowali się jednak sercem.

Ku zaskoczeniu fanów, rolnik opublikował na InstaStory zastanawiające zdjęcie, na którym pozuje w otoczeniu znajomych. Wśród nich bez problemu można wypatrzeć Kamilę. Uwagę zwraca również fakt, że rolniczka sprawia wrażenie, jakby dobrze znała Maćka i w zabawnym geście mierzwi mu włosy na głowie, Maciek dodatkowo oznaczył konto Kamili na Instagramie.

Wspólna fotografia nie oznacza jednak, że tych dwoje ma się ku sobie. Być może spotkali się jedynie jako przyjaciele. Jakiś czas temu fani spekulowali, że rolnik prawdopodobnie spotyka się z dziennikarką TVP, to jednak nie zostało potwierdzone.

Myślicie, że Kamila i Maćkiem tworzyliby zgraną parę? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

