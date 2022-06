Więcej informacji na temat płci dziecka znanych i lubianych znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke udostępnili post na Instagramie, w którym wyjawili płeć dziecka. Internauci byli zachwyceni wpisem i w komentarzach pod postem gratulowali i życzyli szczęśliwego rozwiązania.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zdradzili płeć dziecka. Kto by się spodziewał!

Partnerzy są znani m.in. z programu tanecznego Polsatu - "Taniec z Gwiazdami". Występują w nim od przeszło 11 lat, pokazując na parkiecie, ku uciesze widzów, najróżniejsze układy choreograficzne. Para 26 maja pochwaliła się w mediach społecznościowych informacją, że tancerka jest w ciąży. Teraz do sieci wstawiła zdjęcie i nagranie, na którym razem z tancerzem przebija wielki balon z napisem: "Boy or girl?". Gdy przebili balon, to oczom obserwatorów ukazały się różowe płatki róż, które miały świadczyć o tym, że rodzice spodziewają się narodzin dziewczynki. Post podpisali opisem:

My już wiemy. A Wy jak obstawialiście?

Internauci nie szczędzili Hannie Żudziewicz i Jackowi Jeschke ciepłych słów i gratulacji. W komentarzu jedna z fanek zauważyła, że kobieta bardzo pozytywnie zareagowała na wiadomość o dziewczynce.

Twoja reakcja jest bezcenna, Haniu - podkreśliła.

Inna zauważyła pewną zależność w podobieństwie do rodziców. Później jednak po zabawnym zdaniu dodała, że najważniejsze jest zdrowie pociechy.

Dziewczynka podobna do mamy, a chłopczyk do taty. A tak poważnie - nieważne co, ważne, aby bobasek był zdrowy.

Redakcja Plotka życzy rodzicom szczęśliwego rozwiązania.