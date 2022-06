Anna Lewandowska pokazała bunt w wydaniu Laury. Dziewczynka nie była w nastroju

Więcej ciekawostek z życia gwiazd i ich dzieci znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Anna Lewandowska jest prawdziwą kobietą sukcesu. Z powodzeniem łączy prowadzenie kilku firm z macierzyństwem, jednak nie ukrywa, że jak każda z mam, czasami ma chwile zmęczenia. Trenerka wykorzystuje czas na naładowanie baterii na malowniczej Majorce, gdzie razem z Robertem Lewandowskim kupili jakiś czas temu willę. Przy okazji coraz chętniej pokazuje twarze dziewczynek w mediach społecznościowych i już nie ukrywa ich wizerunku. Jakiś czas temu zdradziła, jakie różnice w charakterze zaobserwowała u córek. Wyjawiła, że dwuletnia Laura jest bardzo wychillowana, ale obie z jej pociech mają predyspozycje na "małe szefowe". Młodsza z córek dobitnie jej to pokazała, odmawiając kąpieli i ukrywając się przed mamą.

Anna Lewandowska pokazała bunt Laury. Dwulatka schowała się przed mamą

Anna Lewandowska wypoczywa z córkami na Majorce, a w mediach społecznościowych chętnie pokazuje kulisy wyjazdu. Trenerka na InstaStory opublikowała humorystyczny kadr, który dobitnie pokazuje, że życie mamy jest pełnie niespodzianek i nie zawsze wygląda tak, jak by sobie tego życzyła. Ania chciała zorganizować Laurze kąpiel, jednak dziewczynka miała inne plany. Postanowiła się "zbuntować" i schować przed mamą. Lewandowska pokazała, jaką kryjówkę wybrała Laura, w uroczy sposób przykrywając się poduszką. Niestety rezolutna dwulatka nie przewidziała, że mimo ukrycia, w dalszym ciągu może być na widoku.

Kiedy dziecko chowa się przed kąpaniem. Z życia mamy - napisała trenerka.

Anna Lewandowska pokazała bunt Laury. Dwulatka odmówiła kąpieli i schowała się przed mamą Fot. Instagram/ annalewandowskahpba

Anna Lewandowska robi co może, by zapewnić córkom atrakcje, ale wygląda na to, że dziewczynki również dbają o to, by ich mama się nie nudziła. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.