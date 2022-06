Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Karolina Pisarek hucznie świętowała dzień ślubu z Rogerem Sallą. Popularna modelka na specjalny dzień przygotowała przynajmniej aż trzy białe suknie - na ślub, na wesele i na wszelki wypadek także zapasową. Kolejne kreacje była przygotowane na sobotnie poprawiny. Teraz na Instagramowym profilu influencerka pochwaliła się jeszcze dwiema kreacjami, których wcześniej nie pokazywała. W końcu od przybytku głowa nie boli.

Karolina Pisarek na poprawinach. Kolejna kreacja, grill i chill na powietrzu

Karolina Pisarek pokazała kolejne kreacje z wesela. Te stylizacje to strzał w dziesiątkę

Modelka, której medialna kariera zaczęła się od udziału w programie "Top Model" na InstaStories zdała relację z weekendu. Ten czas z pewnością na zawsze zostanie jej w pamięci. Kolejna kreacja, w której pokazała się Karolina, to dość klasyczna i minimalistyczna biała suknia, z głębokim rozcięciem na nogę. Brak dodatków doskonale wpisał się w estetykę całej imprezy, a delikatny makijaż i naturalnie wyglądające loki fenomenalnie uzupełniły całość.

Karolina Pisarek pozowała niczym Julia na balkonie, ale przecież Romeo już dawno znaleziony. Druga sukienka utrzymana jest w bardzo romantycznym, ale już imprezowym stylu. Jasny kolor kreacji pięknie podkreśla opaleniznę, a pazura dodaje dość głęboki dekolt i rozcięcie. Transparentne szpilki z kokardą to obecnie jeden z najgorętszych trendów sezonu. Doskonale sprawdził się także naturalny make up, a dziewczęcego wyrazu całości dodawały lekko polokowane włosy. Ta stylizacja to doskonała propozycja na letnie, ale eleganckie okazje.

