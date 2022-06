Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie na Gazeta.pl.

Katarzyna Skrzynecka od lat należy do czołówki najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Celebrytka gra w filmach, regularnie występuje na teatralnej scenie, a także od piętnastu edycji jest jurorką w przebojowym programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Wydawać by się mogło, że Skrzynecka może sobie pozwolić na luksusowy styl życia i rozrzutność. Ostatnio jednak aktorka stanęła przed dylematem pomiędzy wyborem drogiego hotelu, a perspektywą spędzenia nocy na lotnisku. Ku zaskoczeniu wielu, wybrała to drugie.

Katarzyna Skrzynecka spała na lotnisku. Zdradziła, na co wyda zaoszczędzone pieniądze

Katarzyna Skrzynecka pochwaliła się fanom na Instagramie, że zamiast płacić 1600 złotych za drogi hotel w Grecji, postanowiła noc spędzić na lotniczym terminalu.

Gdyby istniał "Festiwal Technik Koczowania Tranzytowego", miałabym szansę na co najmniej ścisłą czołówkę. Ale czasem moja praca takich podróży wymaga, a nie ma rzeczy cenniejszej, niż szybszy powrót, by "ukraść" choćby jeden cały wolny dzień z rodzinką w domu. Oczywiście: gdy masz całą noc do przeczekania na swój kolejny lot, można by wziąć komfortowy nocleg w luksusowym hotelu vis á vis AirPortu za jedyne 1600 zł dla 1 osoby... ale po co, skoro fotelik na lotnisku przy GATE'cie mam gratis, a za 1600 wolę opłacić dziecku obóz plastyczny - wyznała Katarzyna Skrzynecka.

Noc na lotnisku z pewnością nie należała do wygodnych, ale za to udało się zaoszczędzić. W trudnym czasie drożyzny i inflacji taka decyzja może być zrozumiała.

