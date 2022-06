Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

1 czerwca ława przysięgłych uznała Amber Heard za winną zniesławieniu Johnny'ego Deppa. Aktorka musi wypłacić byłemu mężowi odszkodowanie w wysokości dziesięciu milionów dolarów. Jak podawała jej prawniczka, nie stać jej na zapłacenie takiej kwoty.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska o "procesie dekady": Mi jest po prostu smutno

"Królowe życia" przeszły długą drogę. Stare zdjęcia mówią same za siebie

Ostatnio media podawały, że Amber Heard pomimo rzekomych braków funduszy na czas trwania procesu dekady wynajęła luksusową willę. Posiadłość mieści się 25 minut drogi od sądu, do którego zjeżdżali się bohaterowie "procesu dekady". Okazuje się, że ta do najtańszych nie należy. TMZ podaje, że za wynajem trzeba zapłacić 22,5 tysiąca dolarów za miesiąc.

Amber Heard widziana pierwszy raz od zakończenia procesu dekady

10 czerwca paparazzi po raz pierwszy od zakończenia batalii sądowej przyłapali Amber Heard. Na lotnisku w New Jersey wysiadała z prywatnego samolotu, po czym wsiadła do podstawionego wcześniej SUV-a. Przez cały czas towarzyszyła jej siostra.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Amber Heard is Spotted For The First Time in Washington DC after devastating defamation case loss to Johnny Depp 2The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / 2The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Aktorka była ubrana w czarne szerokie spodnie oraz bluzkę khaki. Całość dopełniła czółenkami ze szpiczastym noskiem, ale uwagę zwraca jej luksusowa torebka. Amber Heard trzymała w ręku model od Saint Laurent warty 13 tysięcy złotych.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Amber Heard is Spotted For The First Time in Washington DC after devastating defamation case loss to Johnny Depp 2The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / 2The Image Direct / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Prawniczka Johnny'ego Deppa komentuje plotki o romansie. "Zbliżyliśmy się do siebie"

Kilka dni po ogłoszeniu wyroku Whitney Henriquez, siostra aktorki, wydała oświadczenie, w którym okazała wsparcie. Od początku obie wiedziały, że wygranie procesu jest praktycznie nierealne, jednak Amber Heard nie chciała się poddać. Jej siostra przyznała, że zawsze za nią stanie i obie znają prawdę.

Myślicie, że Amber Heard jednak wypłaci Johnny'emu Deppowi zadośćuczynienie?