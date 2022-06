Więcej informacji i ciekawostek ze świata gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Alina Kabajewa jest gimnastyczką, która w 2004 roku zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Jednak na świecie znana jest nie z sukcesów sportowych, a ze swojego nieformalnego związku z Władimirem Putinem. Od dłuższego czasu kochanka rosyjskiego dyktatora nie pojawiała się publicznie. Teraz jednak wyszła z cienia.

Amerykański wywiad swego czasu podawał, że Alina i Władmir Putin mają troje wspólnych dzieci. Natomiast Aleksiej Nawalny twierdził, że gimnastyczka wzięła z prezydentem Rosji ślub. Oczywiście sami zainteresowani nigdy nie potwierdzili tych doniesień. Mało tego, nigdy oficjalnie nie przyznali się, że są parą. Dla krajów zachodnich było to jednak bezsporne i dlatego nałożyły kilka miesięcy temu na Kabajewą finansowe sankcje. Alina od dłuższego czasu miała ukrywać się w Szwajcarii, ale właśnie została zauważona w Soczi, gdzie wzięła udział w obozie treningowym gimnastyki artystycznej dla dzieci. Rosyjska telewizja propagandowa zrobiła materiał z jej spotkania z młodymi sportowcami.

Chcę namawiać wszystkich, aby się nie poddawali. Osiągajcie swoje cele i nie traćcie ducha walki. Jesteście zwycięzcami, bo radzicie sobie tak dobrze, wstajecie rano i ćwiczycie. Bądźcie zdyscyplinowani i wierzcie mi, wtedy wam się uda osiągnąć sukces - radziła zebranym dzieciom Kabajewa.

Jednak to nie słowa gimnastyczki przykuły uwagę mediów, a jej wygląd. Gazeta "Moskowskij Komsomolec" zwróciła uwagę, że Alina bardzo schudła, co rodzi podejrzenia, że jest chora albo przemęczona. Być może to sprawka presji zachodnich sankcji.

