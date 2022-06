Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

W Grodzisku Mazowieckim odbył się charytatywny pokaz "Gwiazdy dzieciom", na którym zjawiła się całkiem spora grupa celebrytów. Wśród nich byli m.in. Jarosław Kret, Anna Powierza, Karol Strasburger i Iwona Węgrowska. Naszą uwagę przykuła jednak Barbara Kurdej-Szatan w wyjątkowo nietrafionej stylizacji. Jak do tego doszło? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że stylista kompletnie się tu nie popisał.

Barbara Kurdej-Szatan przebierała się kilkukrotnie, ale jedna stylizacja była totalną wpadką

Barbara Kurdej-Szatan zdecydowanie poczuła, że zbliża się lato, ale jej stylizację trudno uznać za udaną. Delikatnie mówiąc, ten garnitur z szortami wyglądał po prostu kiczowato i kiepsko. Look pogrążał także top z roślinnym printem. Długość szortów negatywnie wpływała też na proporcje całej sylwetki aktorki. Byłoby lepiej, gdyby nogawki były nieco krótsze. Spodnie wydają się także za duże. Modele oversize są co prawda w modzie, ale trzeba bardzo uważać, żeby niepotrzebnie nie obciążać dolnej części stylizacji. Na plus możemy jednak odnotować fryzurę - aktorka już jakiś czas temu skróciła włosy i efekt nadal jest bardzo dobry. Romantyczne fale idealnie pasują też do jej urody. Dobrym posunięciem był także makijaż - prezentował się świeżo i młodzieńczo.

Warto przy tym dodać, że podczas tego jednego wydarzenia Barbara Kurdej-Szatan przebierała się kilkukrotnie. Aktorka jest jedną z najczęstszych bywalczyń wszelkiego rodzaju eventów. Zdarza się, że bierze udział w trzech imprezach jednego dnia, stąd słabą stylizację możemy uznać zwyczajnie za wypadek przy pracy.

