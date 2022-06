Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Agnieszka Miezianko wzięła udział w ostatniej edycji "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka jeszcze podczas nagrań przeprowadziła się do męża, a także zmieniła pracę. Choć wydawało się, że eksperci idealnie dopasowali ją z Kamilem, to ostatecznie doszło do ich rozstania. Mężczyzna kilka tygodni po podjęciu decyzji o pozostaniu w związku oznajmił jej, że jednak nie widzi dla nich przyszłości. Agnieszka wróciła do rodzinnego Białegostoku. Teraz celebrytka znów się bawi. Tym razem w towarzystwie Felka, znanego z komentowanie tego, co się dzieje w telewizji w formacie "Gogglebox".

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bawiła się w towarzystwie bohatera "Gogglebox"

Agnieszka udostępniła na InstaStories zdjęcie z imprezy, na której bawiła się u boku wspomnianego Felka. Na fotografii widzimy parę znajomych, którzy roześmiani patrzą się w stronę kamery. Do relacji został dołączony komentarz, z którego możemy dowiedzieć się, że celebryci znają się jeszcze z czasów szkolnych.

Takie spotkanie. Wiecie, że łączy nas nie tylko miasto, ale znamy się jeszcze z liceum? II LO górą!

Agnieszka Miezianko instagram.com/ malamizii

Jakub Feliński, który szerzej znany jest jako Felek, udostępnił to samo zdjęcie na InstaStories. Dołączył tylko adnotacje, dzięki której wiemy, że w szkole miał te same zainteresowania, co Agnieszka.

Oraz miłość do fizyki. Pozdrawiam.

Felka wciąż interesują przedmioty ścisłe. Po liceum wybrał się na Politechnikę Warszawską, gdzie studiuje elektrotechnikę. Warto też dodać, że celebryta również w szkole średniej poznał Krzyśka Ufnala i Konrada Mariańskiego, z którymi zasiada na kanapie w "Gogglebox. Przed telewizorem".

