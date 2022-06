Więcej o wpadkach, ale i świetnych stylizacjach gwiazd przeczytasz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Gala Hasztagów Roku 2022 sprawiła, że na ściankach pojawiła się cała śmietanka towarzyska polskich gwiazd i blogerów. Finał plebiscytu odbył się 11 czerwca 2022 roku w Teatrze Scena Monopolis w Łodzi. Pojawili się m.in. Martyna Wojciechowska, Agata i Piotr Rubikowie, Agnieszka Woźniak-Starak czy Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka wygląda zupełnie inaczej. Woźniak-Starak świetnie prezentuje się w skórze

Modelka wybrała na specjalną okazję kwiatowy zestaw - top i krótką spódniczkę. Wyglądała w nim naprawdę dobrze. Moglibyśmy się jedynie przyczepić do różowych dredów, które naszym zdaniem są kompletnie nieprzemyślane i nie pasują do słowiańskiej, delikatnej urody Sandry Kubickiej. Mimo to modelka wygląda bardzo dobrze, a różowe sandałki w modnym kolorze świetnie zagrały z całością. Outfit na piątkę z plusem bez dwóch zdań!

Dziennikarka wie, co w modzie piszczy. Oczywiście każdemu zdarzają się wpadki, nawet Agnieszce Woźniak-Starak, która np. na rozpoczęciu festiwalu See Bloggers zanudziła nas na śmierć swoją "stylówką".

Tym razem jednak kliknęło i prezenterka telewizyjna olśniła nas przede wszystkim fantazją. Chodzi o połączenie skórzanego topu z białymi, szerokimi spodniami w stylu lat 70. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten stylowy "look" to zasługa świetnej stylistki mody Alicji Werniewicz, która odpowiada za wizerunek Agnieszki Woźniak-Starak, ale i tak należą się pochwały za przemyślaną, niesztampową stylizację. Brawo!

Więcej ciekawych zdjęć stylizacji m.in. Joanny Koroniewskiej, Klaudii Halejcio i Magdy Beredy zobaczysz w naszej galerii na górze strony.