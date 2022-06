Więcej informacji i ciekawostek ze świata gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Śmierć Anny Przybylskiej zaszokowała opinię publiczną. Uznana aktorka zmarła w 2014 roku, po walce z nowotworem trzustki. Gwiazda miała 36 lat i osierociła troje dzieci: córkę Oliwię oraz dwóch synów, Szymona i Jana. Najstarsze dziecko aktorki i Jarosława Bieniuka, Oliwia Bieniuk żałobę przeżyła mając zaledwie 12 lat. W czasie branżowej imprezy, 50. Forum Wokół Kina, zaprezentowano fragmenty filmu o aktorce. Pokazano również plakat promujący produkcję, na którym widać Annę Przybylską w towarzystwie pociech. Wiadomo, kiedy będzie można obejrzeć film "Ania".

Pokazano fragmenty filmu o Annie Przybylskiej. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Oliwii Bieniuk

19 maja Jarosław Bieniuk w opublikowanym na Instagramie poście oznajmił, że zakończyły się zdjęcia do filmu o Annie Przybylskiej. Do tej pory produkcja była owiana tajemnicą, jednak podczas 50. Forum Wokół Kina wyświetlono fragmenty filmu "Ania". Wiadomo już, że materiał po raz pierwszy zostanie pokazany 5 października, czyli w dniu ósmej rocznicy śmierci aktorki. Do kin w całej Polsce film trafi dwa dni później.

Ciepłe przyjęcie, duże zainteresowanie i spore emocje. Na 50. Forum Wokół Kina pokazaliśmy fragmenty filmu "Ania". Uroczysta premiera piątego października. Film w kinach w całej Polsce od siódmego października - czytamy.

Oliwia na tę okazję wybrała zielony garnitur, który zestawiła z krótkim błyszczącym topem. Razem z ojcem przemawiała na panelu. Wśród zaproszonych gości znalazła się również mama aktorki, Krystyna Przybylska.

Twórcami filmu opowiadającego o Annie Przybylskiej są Michał Bandurski i Krystian Kuczkowski. Jak poinformował jeden z reżyserów na swoim Instagramie, wyświetlone fragmenty filmu zostały bardzo ciepło przyjęte przez widzów.

Jarosław Bieniuk był bardzo zaangażowany w realizację produkcji. Sportowiec przekazał na licytację klaps, używany na planie produkcji. Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.