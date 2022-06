Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Aleksandra Żebrowska jest w ósmej ciąży, bo kilkukrotnie poroniła, o czym otwarcie opowiada w mediach. Żona Michała Żebrowskiego razem z aktorem wychowuje trzech synów. Na Instagramie chętnie opowiada o blaskach i cieniach macierzyńska, nie ukrywając przy tym, że jest ono dla niej pewnego rodzaju ostoją, ale i ogromną odpowiedzialnością. Ola pokazała już efekty klimatycznej sesji ciążowej, ale - jak do tej pory - nie wyjawiła, jakiej płci będzie jej czwarte dziecko. Informacja przedostała się jednak do mediów. Już wiadomo, czy będzie to kolejny chłopiec czy pierwsza dziewczynka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Klara Lewandowska zna kilka języków, a Stanisław Rozenek szyje. Oto talenty dzieci gwiazd

Zobacz wideo W jakim celu ma powstać rejestr ciąż? Pytamy Hannę Gill-Piątek

Wyszło na jaw, jakiej płci będzie czwarte dziecko Aleksandry Żebrowskiej. Co za niespodzianka

Aleksandra Żebrowska odnajduje się w macierzyństwie. Żona Michała Żebrowskiego chętnie relacjonuje na Instagramie, jak zmienia się jej ciało.

Portal Pudelek dotarł do informatora, który w rozmowie ujawnił, jakiej płci będzie najmłodszy potomek w rodzinie Żebrowskich. Mimo że małżeństwo z utęsknieniem wyczekuje córki, niebawem powitają kolejnego syna.

Żebrowska urodzi syna. Ola pochodzi z dużej rodziny i taką również chce mieć. Czwarte dziecko na pewno nie będzie ostatnim, szczególnie, że oboje marzą o córce - ujawniła osoba z otoczenia małżeństwa w rozmowie z serwisem.

Ola i Michał pragną mieć dużą rodzinę i - jak twierdzi informator - w przyszłości będą starać się o kolejne dziecko. Marzyli o córce, jednak i tak nie posiadają się ze szczęścia. Dla każdego rodzica najważniejsze jest, by ich pociecha urodziła się zdrowa i nie inaczej jest w przypadku Żebrowskich.

Pisarek nie oszczędzała na poprawinach. Samochód-bar i strefa wypoczynku

Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować Aleksandrze Żebrowskiej i życzyć jej bezproblemowego porodu.