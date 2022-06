Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli, który już od czwartku jest tematem numer jeden w plotkarskich mediach, był niewątpliwie pełen wrażeń i ogromnych emocji. Zainteresowanie wzbudzają zarówno stylizacje państwa młodych, jak i zaproszonych gości, dekoracje sali, treść przysięgi małżeńskiej czy pierwszy taniec. Mimo że wszystkie szczegóły zostały dopięte na ostatni guzik, doszło do niewielkiej awarii, bo w trakcie wesela wybuchł pożar. Na szczęście problem okazał się chwilowy, a weselnicy mogli bawić się do białego rana. W sobotę odbyły się natomiast poprawiny, które dla gości były okazją do odpoczynku, a dla Karoliny Pisarek - zaprezentowania się w kolejnej kreacji.

Pierwszy taniec Karoliny Pisarek i Rogera Salli

Tak wyglądały poprawiny po ślubie Karoliny Pisarek i Rogera Salli

Poprawiny modelki i biznesmena były urządzone na bogato. Goście, już w zdecydowanie mniej formalnych kreacjach (na samym ślubie obowiązywał kolorystyczny dress code), mogli odsapnąć po nieprzespanej nocy. W sobotę zorganizowano grilla i bufet, a także strefę z deserami. Do dyspozycji był również bar, a nowożeńcy na poprawiny wynajęli DJ-a. Przyjęcie odbywało się w ogrodzie, gdzie stanęła także fotobudka, umieszczona w zabytkowym busie. Goście mogli też wkleić swoje zdjęcia i wpisywać się do pamiątkowej księgi.

poprawiny Karoliny Pisarek instagram.com/@czaja_wyczaja

Karolina Pisarek, która miała dwie różne kreacje na ceremonię i na wesele, na poprawiny zadbała o trzecią stylizację. Sukienka, w której zaprezentowała się w sobotę, również była biała, wykonana z delikatnie połyskującego materiału. Podobnie jak pierwsza, miała marszczenia i długie rękawy, ale tym razem Pisarek postawiła na duży hiszpański dekolt.