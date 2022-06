Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Pierwsze urodziny córki księcia Harry'ego i Meghan Markle przypadły w trzecim dniu obchodów Platynowego Jubileuszu. Sussexowie, którzy z tej okazji pierwszy raz od czasu Megxitu przyjechali do Wielkiej Brytanii z oficjalną wizytą, urządzili Lilibet przyjęcie w rodzinnych stronach księcia Harry'ego. Impreza odbyła się w sobotę 4 czerwca w posiadłości Frogmore Cottage, gdzie zatrzymali się w trakcie pobytu i mieszkali przed wyprowadzką do Kalifornii.

Wiemy, jak wyglądał tort urodzinowy Lilibet. Przepiękny!

Z informacji, które uzyskał dziennik "The Sun", wynika, że w ramach urodzin Lilibet jej rodzice zorganizowali przyjęcie w ogrodzie, które miało nieformalny charakter. Sussexowie zapewnili przekąski, a także zabawy i atrakcje dla dzieci, w tym malowanie twarzy. Książę Harry i Meghan Markle o stworzenie urodzinowego tortu poprosili właścicielkę cukierni Violet Cakes Claire Ptak. Cukierniczka miała okazję przygotowywać ciasto również na przyjęcie weselne pary w 2018 roku.

Deser dla Lilibet był imponujący. To dwupiętrowy tort w jasnoróżowym kolorze, przyozdobiony prawdziwym peoniami i pomarańczową flagą z imieniem dziewczynki. Violet Ptak zdradziła na Instagramie, że ciasto było o smaku cytryny i kwiatu bzu - takim samym książę Harry i Meghan Markle zajadali się na swoim ślubie. Różnica była jedynie w lukrze, który tym razem był truskawkowy - specjalnie dla Lilibet. Rodzice dziewczynki nie szczędzili wydatków. Jak sprawdziliśmy na stronie cukierni, cena tej wielkości tortu to 72 funty (ok. 390 zł).

Urodziny Lilibet były dla członków rodziny królewskiej również pierwszą okazją, aby poznać córkę pary. Wiadomo, że na przyjęcie, oprócz prababci dziewczynki, zostali zaproszeni m.in. Zara Tindall, córka księżnej Anny, czy ojciec chrzestny syna Meghan Markle i księcia Harry'ego, Charlie Van Straubenzee. Nie jest jednak pewne, czy królowa Elżbieta II rzeczywiście stawiła się 4 czerwca we Frogmore Cottage. Szczególnie, że zrezygnowała z udziału w obchodach Platynowego Jubileuszu w piątek i w sobotę ze względu na stan zdrowia.