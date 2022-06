Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Sława przyszła do nich w bardzo młodym wieku, a drzwi do kariery stały otworem. Niestety dorastanie na oczach milionów telewidzów może mieć negatywne skutki. Przypominamy kilka dziecięcych gwiazd kina, które nie bardzo poradziły sobie z ciężarem popularności.

W latach 90' byli gwiazdami. Jak potoczyły się ich losy?

Daveigh Chase mocno nastraszyła wszystkich w "The Ring". Teraz już nie przeraża

Miłośnicy kina grozy pokochali Daveigh Chase za występ w filmie "The Ring". Amerykańska wersja japońskiego horroru w pewnych kręgach stała się wręcz kultowa. Także przez postać Samary - upiornej dziewczynki z opadającymi na twarz włosami. Podczas pracy na planie zdjęciowym Daveigh miała zaledwie 12 lat. Co słychać u niej dziś?

'The Ring' screen Fot. YouTube/ screen

Obecnie ma 31 lat. Wciąż pracuje w branży filmowej, chociaż w kinie ostatni raz mogliśmy ją zobaczyć w 2016 roku. Wystąpiła wówczas w filmie "Preetyface". Poza tym jest o niej raczej cicho. Na szczęście aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie wreszcie możemy podziwiać jej urodę w pełnej krasie, bez włosów zakrywających twarz. Trzeba przyznać, że Samara prywatnie w ogóle nie jest straszna.

Jake Lloyd w "Gwiezdnych wojnach" był prawdziwym objawieniem

Jake Lloyd miał dziesięć lat, gdy wcielił się w rolę młodego Anakina Skywalkera w filmie "Gwiezdne wojny. Część I - mroczne widmo". Jego występ zdobył uznanie krytyków i fanów serii, a młody aktor zapowiadał się na następną gwiazdę kina.

Jake Lloyd, 'Gwiezdne wojny: Cześć 1. Mroczne widmo', kadr z filmu Fot. EN

Zawodowy rozwój uniemożliwiła jednak poważna choroba. W 2016 roku aktor został skazany na więzienie za niebezpieczną jazdę samochodem, brak uprawnień do kierowania pojazdem, a także stawianie oporu przy zatrzymaniu. Z aresztu został przetransportowany do szpitala psychiatrycznego. Dwa lata temu rodzina aktora oświadczyła, że u Jake'a Lloyda zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną. Filmowy Skywalker przejawia też symptomy anosognozji, przez co nie jest świadomy swojej choroby.

Haley Joel Osment bardzo się zmienił od czasu "Szóstego zmysłu"

To właśnie on ubiegał się o rolę Anakina Skywalkera w "Gwiezdnych wojnach". Nie udało się, bo w filmie zagrał ostatecznie Jake Lloyd. To jednak nie zraziło Osmenta. W 2000 roku za swoją kreację w filmie "Szósty zmysł" otrzymał nominację do Oscara. Miał wtedy zaledwie 11 lat. Akademia Filmowa doceniła Osmenta w roli Cole'a Seara, chłopca, który widzi zmarłych i trafia przez to do psychologa. Wypowiadana przez młodego aktora kwestia: "Widzę martwych ludzi" zapisała się w historii kinematografii. Po wielkim sukcesie filmu Haley Joel Osment zagrał jeszcze w kilku produkcjach i na dłuższy czas zniknął z pola widzenia.

Wrócił jednak, a ostatnio coraz częściej pojawia się w produkcjach telewizyjnych. Zagrał m.in. w serialach "The Kominsky Method" oraz "Walka z Goliatem".

Haley Joel Osment Fot. PATRICK T. FALLON/ EN

Linda Blair było potworem w "Egzorcyście"

Za swoją kreację w "Egzorcyście" Linda Blair otrzymała Złotego Globa i nominację do Oscara. Film trafił do kin w 1973 roku, a młoda aktorka z miejsca zyskała sławę. Niestety popularność ma blaski i cienie. Ludzie tak bardzo sugerowali się filmowym wcieleniem młodej Lindy, że niektórzy znajomi bali się pozostać z nią w jednym pokoju. Aktorka wyznała nawet, że kreacja stanowi dla niej pewnego rodzaju klątwę.

Linda Blair Fot. Warner Bros / Hoya Productions

Kolejne role Blair nie zyskiwały już uznania, a ona sama została wręcz obsypana Złotymi Malinami. Sama Linda też stwierdziła w jednym z wywiadów, że jej kariera poszła na dno szybciej niż "Titanic".

Julia Wróblewska jako dziecko zachwyciła Polaków

Uśmiechnięta i rezolutna blondynka z dużymi oczami skradła serce Polaków. Julia Wróblewska miała ledwie osiem lat, gdy zagrała w komedii Ryszarda Zatorskiego "Tylko mnie kochaj". Później były też "Listy do M." i kolejne sukcesy.

U dorosłej już aktorki lekarze stwierdzili zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego, określanej jako borderline. Julia nie kryła się ze swoją przypadłością i szeroko komentowała swój stan w mediach społecznościowych. W listopadzie 2021 roku udała się na półroczną terapię do specjalistycznego ośrodka w Krakowie.

Julia Wróblewska Fot. KAPiF

Agnieszka Krukówna była nadzieją polskiego kina. Dopadła ją depresja

Agnieszka Krukówna miała zaledwie 13 lat, gdy zagrała w filmie "Panny". Od tego czasu regularnie pojawiała się w produkcjach filmowych i telewizyjnych, a popularność i uznanie przyniósł jej serial "Janka". Już po studiach okrzyknięto ją najzdolniejszą aktorką i nadzieją polskiego kina.

Agnieszka Krukówna Fot. kadr z serialu 'Janka'/ vod.tvp.pl

Niestety dorosłe życie ma dla zdolnej aktorki słodko-gorzki smak. Krukówna przez lata zmagała się z depresją, uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W pewnym momencie całkowicie wycofała się z zawodu i życia publicznego. Z pomocą przyszła do niej Krystyna Janda, która zatrudnia ją w swoim teatrze.

Agnieszka Krukówna Fot. KAPiF

Zagrała w "Matyldzie" i wycofała się z aktorstwa

Mara Wilson miała dziesięć lat, gdy zagrała postać Matyldy w popularnej komedii. Wcześniej młoda aktorka pojawiła się także m.in. w hitowej "Pani Doubtfire". Pomimo sukcesów dziewczyna nie kontynuowała kariery aktorskiej. Ostatnio wyznała, że powodem była seksualizacja przed media i fanów. Esej Mary Wilson ukazał się w "The New York Times".

Kiedy dzieci wysyłały mi listy z wyznaniami, że są we mnie zakochane, było to urocze. Zupełnie nie, kiedy robili to 50-letni mężczyźni. Jeszcze zanim skończyłam 12 lat, moje zdjęcia, przerobione na pornografię dziecięcą, pojawiły się na stronach internetowych z fetyszami stóp. Za każdym razem czułam wstyd - wyznała Mara Wilson.

Mara Wilson Fot. TriStar Pictures/Courtesy Everett Collection

