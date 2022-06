Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

10 czerwca w Innsbrucku rozpoczął się Międzynarodowy Szczyt Pogodowy, gdzie zebrało się 30 prezenterów pogody z różnych krajów, aby rozmawiać nie tylko o pogodzie, ale też o zmianach klimatycznych. Z Polski do Austrii poleciał Jarosław Kret. Stał się bohaterem brytyjskich mediów po tym, jak przerwał program na żywo. Laura Tobin, pogodynka ITV, relacjonowała wydarzenie w "Good Morning Britain" kiedy nagle w kadr wszedł Kret z kawałkiem ciasta w ręku i powiedział prowadzącej po angielsku, że ma dla niej prezent. Brytyjski "The Mirror" nazwał go "niesfornym pogodynkiem". Teraz Kret opublikował sprostowanie prosto z samolotu.

Jarosław Kret tłumaczył się z incydentu w "Good Morning Britain"

W sobotę Jarosław Kret postanowił opublikować na Instagramie sprostowanie. Wracając ze szczytu, będąc w samolocie, opowiedział, że wszystko było zaplanowane.

Wzięliśmy udział w programie "Good Morning Britain", który był prowadzony przez Laura Tobin. Przedstawiła nas wszystkich. Ja też się przedstawiłem i postanowiłem zaśpiewać piosenkę "Here comes the sun" The Beatles. I po odśpiewaniu tej piosenki wszystkim się tak spodobało, że postanowiliśmy zrobić drugie wejście. Wymyśliliśmy, że wręczę Laurze tort austriacki.

Zagraniczne media piszą o Jarosławie Krecie. "Niesforny pogodynek" przerwał program

Kret odniósł się także do zarzutów, że był jakoby pijany. Zaznaczył, że jest osobą niepijącą. Uspokoił wszystkich, że sytuacja była wymyślona i wyreżyserowana przez "Good Morning Britain".

Co o tym sądzicie? Jest "Kret-Gate", czy też nie ma o czym mówić?