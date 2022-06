Pierwszy taniec Karoliny Pisarek i Rogera Salla. Był dym, wicie się i hit z "Euforii"

Bądź na bieżąco. Więcej o ślubach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W piątek odbył się długo wyczekiwany ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salla. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wojciech Gola, Małgorzata Heteryk, Klaudia El Dursi i Magda Pieczonka. Uroczystość odbyła się w luksusowym kompleksie Pałac i Folwark Łochów pod Warszawą. Modelka w tym ważnym dniu zaprezentowała się w trzech sukniach. W drugiej kreacji z dekoltem w kształcie serca Pisarek wykonała pierwszy taniec ze świeżo upieczonym mężem.

Pierwszy taniec w chmurach Pisarek i Salla do hitu z "Euforii"

Para długo przygotowywała się do pierwszego tańca razem z choreografką. Taniec został ułożony przez tancerkę Agnieszkę Kaczorowską. W dniu ślubu mogli zaprezentować przygotowany pokaz przed zgromadzonymi wokół nich gośćmi. Pan młody siedział na krześle, a modelka wiła się pośród "chmur" do piosenki Labrintha - "Forever", znanej z serialu "Euphoria". Następnie para ruszyła w obroty. Pierwszy taniec ochoczo relacjonowali goście na Instagramie, w tym Małgorzata Heretyk.

Pierwszy taniec zakończył się zaproszeniem zgromadzonych gości do wspólnego podrygiwania do hitu The Black Eyed Peas - "Let's Get It Started".

Karolina Pisarek i Roger Salla - związek

Karolina Pisarek i Roger Salla zaręczyli się w sierpniu ubiegłego roku, a przez długi czas informacje dotyczące ceremonii owiane były tajemnicą. Przygotowania do ślubu można było śledzić w cyklu "Pisarek mówi... tak!" w "Dzień dobry TVN".

Jak wam się podoba oryginalny pierwszy taniec Pisarek i Salla?