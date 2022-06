Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl

Piątek 10 czerwca upłynął pod znakiem wesel celebrytów. Światowe media relacjonują to, co działo się na ślubie Britney Spears, polskie emocjonują się także Karoliną Pisarek. Popularna modelka wyszła za mąż za Rogera Sallę. Ceremonia odbyła się w luksusowym komplecie Pałac i Folwark w powiecie węgrowskim. Panna młoda pokazała się w kilku odsłonach. Pisaliśmy już o sukni, w której poszła do ołtarza, teraz skupiamy się na kreacji, w której wykonała taniec ze swoim świeżo upieczonym małżonkiem.

Zmysłowy taniec weselny Karoliny Pisarek. Suknia robi wrażenie

Kolejna sukienka, którą w swoim wyjątkowym dniu założyła Karolina Piarek robi ogromne wrażenie. Kreacja jest zgodna z obecnymi trendami i trzeba przyznać, że to światowy hit sezonu.

Karolina Pisarek, Roger Salla Fot. Instagram.com/malgorzata_heretyk

Celebrytka wykonywała zmysłowy taniec, podczas gdy jej partner siedział na krzesełku i podziwiał jej wdzięki. Biała suknia miała dekolt w kształcie serca, a gorset podkreślał talię Karoliny. Modowego efektu dodawały bardzo modne zakładane rękawki.

Karolina Pisarek, Roger Salla Fot. Instagram.com/malgorzata.heretyk

Z kolei ślubna suknia Pisarek miała krój syrenki z głębokim dekoltem i długim rękawem. Zakochana para powiedziała sobie "tak" w przepięknej, bajkowej wręcz scenerii, na świeżym powietrzu.

W wywiadzie w "Dzień dobry TVN" modelka zdradziła, że ma przygotowane trzy suknie na ten wyjątkowy dzień: ślubną do ołtarza, weselną do tańca, a także zapasową, na wszelki wypadek. Możemy po tym wnioskować, że wesele do tanich nie należało. Choreografia pierwszego tańca pary została ułożona przez aktorkę i tancerkę Agnieszkę Kaczorowską.

