Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Britney Spears pije szampana z narzeczonym

W nocy z 9 na 10 czerwca odbył się ślub Britney Spears. Piosenkarka stanęła przed ołtarzem już po raz trzeci. Jej wybrankiem jest młodszy o 12 lat Sam Asghari. Para pobrała się po sześciu latach znajomości. Uroczystość nie przebiegła jednak bez zakłóceń. Pierwszy mąż gwiazdy, Jason Alexander, wtargnął na teren posiadłości wokalistki i usiłował przerwać ceremonię, co skończyło się interwencją policji. Podczas wydarzenia nie zabrakło też innych, godnych zapamiętania momentów. Panna młoda i Madonna odtworzyły słynny pocałunek sprzed niemal 20 lat.

Ibisz ze starymi zębami, Werner z ciemnymi lokami. Tak prezenterzy wyglądali 15 lat temu

Madonna znów pocałowała Britney Spears. Ostatni raz zrobiła to 19 lat temu na gali MTV

Na ślubie Britney Spears i Sama Asghariego nie zabrakło największych gwiazd Hollywood. Według informacji podanych przez magazyn "People", na weselu bawiło się jednak jedynie 60 gości. Na uroczystości zjawiły się między innymi: Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez, Donatella Versace oraz Madonna. W pewnym momencie doszło do pocałunku królowej i księżniczki muzyki pop. Było to nawiązanie do słynnego występu na gali MTV Video Music Awards w 2003 roku. Wtedy to gwiazdy pocałowały się na scenie po raz pierwszy.

Britney Spears na ślubie wyglądała obłędnie

Od tamtego momentu minęło już prawie 20 lat. Wówczas media od razu zaczęły się rozpisywać o skandalu. Dziś na szczęście żyjemy w czasach, kiedy pocałunek dwóch kobiet nikogo już nie szokuje. Możliwe, że gestem tym gwiazdy chciały uczcić trwający obecnie Pride Month.